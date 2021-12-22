وزير التعليم يكشف حقيقة جداول الأسئلة للصفين الأول والثاني الثانوي

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة الجداول المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي والمتعلقة بعدد الأسئلة ونوعيتها لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي.

وقال الوزير -عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”- إن “الجداول المنشورة لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لها بالوزارة ولا يجب الالتفات إليها، وإن عبرت عن شئ فإنها تستغل انشغال الكثيرين بالامتحانات وعزوف الكثيرين منا عن التعلم”.

وطالب الوزير الطلاب بالتركيز فقط على فهم الموضوعات وعدم الانشغال بعدد الأسئلة أو نوعيتها، مضيفًا "الامتحان يعم على الجميع وهدفه الأسمى أن يقف كل طالب على مستواه حتى يستطيع المتابعة من أجل تعلم أفضل".