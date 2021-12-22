تعرف على أكبر مشروع قومى لتكرير البترول يفتتحه السيسى اليوم

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، افتتاح أكبر مشروعات قومية لتكرير البترول ومجمع انتاج البنزين عالي الأوكتين بمحافظة أسيوط، ضمن عدد من المشروعات القومية التى سيتم افتتاحها خلال «أسبوع الصعيد» الخاصة بالتنمية وحياة كريمة، بهدف الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية وسد احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية وعلى رأسها البنزين والسولار والبوتاجاز، بتكلفة حوالى 43 مليار جنيه.

يعمل على سد احتياجات محافظات الصعيد

وتنشر «الدستور» أهم 8 معلومات عن مشروع مجمع انتاج البنزين الجديد عالى الأوكتين بمعمل تكرير أسيوط.

1- تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 450 مليون دولار ما يقرب من 7 مليار جنيه.

2- المشروع تم بدء التشغيل التجريبي له وينتظر الافتتاح الرسمي

3- يهدف المشروع لانتاج نحو 800 ألف طن من البنزين بجميع أنواعه سنويًا.

4- يعمل على سد احتياجات كافة محافظات الصعيد من المنتجات البترولية.

5- يعمل بأحدث التقنيات الحديثة، ضمن أهداف مصر الاستراتيجية والتحول الرقمي استعدادا للتحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة.

6- يساهم فى تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلى ومشروعات التنمية المستمرة بجنوب مصر مع تعظيم القيمة المضافة للمنطقة .

7- يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى بتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية وكذلك تخفيف الضغط على الشبكة القومية للطرق بتوفير احتياجات الصعيد من البنزين والتى كان يتم نقلها بـ"اللواري".

8- يعد نجاحاً جديداً لخطط زيادة الطاقة التكريرية التى تنفذها الوزارة فى معامل التكرير بالمناطق الجغرافية البترولية المختلفة بمصر .

كما تعمل وزارة البترول على تدشين مشروع مجمع السولار الجديد بأسيوط التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك»، بحجم استثمارات 1.9 مليار دولار ، والذى يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من المازوت والاستفادة منه فى انتاج المقطرات الوسطى ذات القيمة الاقتصادية العالية ويتم تصنيع السولار والنافتا والبوتاجاز، مما يوفر على الدولة ملايين الدولارات شهريا التى كانت تنفق لعملية الاستيراد لهذه المنتجات، حيث تبلغ الطاقة الانتاجية للمشروع نحو 2.5 مليون طن سنويا من المازوت لإنتاج نحو 1.6 مليون طن من السولار سنوياً وحوالي 400 طن نافتا و100 ألف طن بوتاجاز.