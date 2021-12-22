استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية دهس (فيديو)

استشهد مواطن فلسطيني، مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال وجوده في مركبته بزعم تنفيذه عملية دهس قرب مدينة جنين، الأمر الذي أدى اشتعال المركبة.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة الشاب الفلسطيني بالرصاص الحي، مما أدى إلى اشتعالها بالكامل، حيث أكدت طواقم الإطفاء الإسرائيلية أنها عثرت على جثمان داخل إحدى السيارات التي اشتعلت فيها النيران.

سيارة الفلسطينى

من جانبها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 2 من جنود الاحتلال في محاولة الدهس، وأن حالتهما طفيفة، مضيفة أن منفذ عملية الدهس هو "حكمت عبد العزيز" 25 عاما من بلدة جنوب جنين.

وأشارت وسائل الاعلام العبرية، إلى أنه يبدو أن الأعيرة أصابت خزان الوقود في السيارة مما تسبب باشتعال النيران فيها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية سوا نقلا عن مصادر محلية، إن النار اشتعلت في المركبة التي أطلق الاحتلال عليها النار قرب حاجز "دوتان" الإسرائيلي في جنين.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على المدخل الرئيسي للبلدة، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج، لافتة إلى تواجد مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة الجنوبية من البلدة وتمنع المواطنين من الإقتراب منها.

والسبت الماضى، أصيبت فتاة فلسطينية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بزعم تنفيذها عملية طعن، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

تجدر الإشارة إلى أن مستوطن إسرائيلي أصيب صباح السبت الماضي في عملية طعن بمدينة الخليل، وفقا لوسائل الإعلام العبرية.

وأفادت قناة "كان" العبرية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باعتقال الفتاة الفلسطينية منفذة عملية الطعن في منطقة الحرم الإبراهيمي البالغة من العمر 16 عاما، والتي تسببت بإصابة مستوطن 38 عاما بجروح طفيفة".

وبدأت القوات الإسرائيلية عملية مطاردة مكثفة الجمعة في الضفة الغربية المحتلة بعد يوم من هجوم فلسطيني أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي في شمال الأراضي الفلسطينية.