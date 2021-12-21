الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعجال التحريات الأمنية حول قيام 3 بسرقة مواد بناء في بدر

طلبت نيابة الشروق وبدر اليوم، استعجال التحريات الأمنية حول قيام 3 متهمين بسرقة مواد بناء من موقع تحت الإنشاء بمدينة بدر. 

وقررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، حبس 3 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مواد بناء من موقع تحت الإنشاء بمدينة بدر.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمين هم «ع.م، إ.ح، ك.ح» عاطلين، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة مواد البناء من المواقع تحت الإنشاء بهدف بيعها والكسب غير المشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر، من ضبط 3 أشخاص أثناء استقلالهم سيارة محملة 16 شداد حديد مختلف الأحجام، وعدد 61 مقصًا معدنيًا.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء تابع لشركة مقاولات بمدينة بدر.

باستدعاء مشرف أمن شركة المقاولات، تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

طلبت نيابة الشروق وبدر اليوم الثلاثاء إستعجال  التحريات الأمنية حول قيام 3 متهمين بسرقة مواد بناء من موقع تحت الإنشاء بمدينة بدر. 

وكانت قد قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الاثنين، حبس 3 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مواد بناء من موقع تحت الإنشاء بمدينة بدر.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمين هم «ع. م، إ. ح، ك. ح» عاطلين، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة مواد البناء من المواقع تحت الإنشاء بهدف بيعها والكسب غير المشروع منها.  

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر، من ضبط 3 أشخاص أثناء استقلالهم سيارة محملة 16 شداد حديد مختلف الأحجام، وعدد 61 مقصًا معدنيًا.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء تابع لشركة مقاولات بمدينة بدر.

وباستدعاء مشرف أمن شركة المقاولات، تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس سرقة نيابة بدر موقع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

الأكثر قراءة

«السيسى» يدشن مشروعات تنموية قومية لأهل صعيد مصر خلال ساعات

10 سيارات إطفاء لإخماد حريق مصنع بلاستيك فى 6 أكتوبر

«بارد نهارًا».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

الآن رابط متابعة طلب لقاح كورونا 2022| وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا

رسميًا.. إلزام القطاع الخاص بـ2400 جنيه حدًا أدنى للأجور من يناير المقبل

أكاديمية الشرطة تعلن نتيجة كلية الشرطة 2021.. خلال ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

البنك الدولي في منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

صور

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

محطة تل أبيب

المزيد

تلقى جرعتي لقاح.. إعلان أول حالة وفاة بـ«أوميكرون» في إسرائيل

لقاءات مكثفة.. ماذا يفعل مستشار الأمن القومى الأمريكى فى إسرائيل؟

فلسطين: الاحتلال والمستوطنون يتبادلون الأدوار فى الاعتداء على الشعب