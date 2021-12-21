استعجال التحريات الأمنية حول قيام 3 بسرقة مواد بناء في بدر

طلبت نيابة الشروق وبدر اليوم، استعجال التحريات الأمنية حول قيام 3 متهمين بسرقة مواد بناء من موقع تحت الإنشاء بمدينة بدر.

وقررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، حبس 3 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مواد بناء من موقع تحت الإنشاء بمدينة بدر.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمين هم «ع.م، إ.ح، ك.ح» عاطلين، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة مواد البناء من المواقع تحت الإنشاء بهدف بيعها والكسب غير المشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر، من ضبط 3 أشخاص أثناء استقلالهم سيارة محملة 16 شداد حديد مختلف الأحجام، وعدد 61 مقصًا معدنيًا.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء تابع لشركة مقاولات بمدينة بدر.

باستدعاء مشرف أمن شركة المقاولات، تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

طلبت نيابة الشروق وبدر اليوم الثلاثاء إستعجال التحريات الأمنية حول قيام 3 متهمين بسرقة مواد بناء من موقع تحت الإنشاء بمدينة بدر.

وكانت قد قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الاثنين، حبس 3 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مواد بناء من موقع تحت الإنشاء بمدينة بدر.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمين هم «ع. م، إ. ح، ك. ح» عاطلين، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة مواد البناء من المواقع تحت الإنشاء بهدف بيعها والكسب غير المشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر، من ضبط 3 أشخاص أثناء استقلالهم سيارة محملة 16 شداد حديد مختلف الأحجام، وعدد 61 مقصًا معدنيًا.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء تابع لشركة مقاولات بمدينة بدر.

وباستدعاء مشرف أمن شركة المقاولات، تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.