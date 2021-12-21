عضو «صناعة النواب»: التنسيق بين الجهات المختصة لحل مشاكل المستثمرين

قال النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك طفرة حقيقية وإنجازًا ملموسًا بالقطاع الصناعي في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على تقديم كل سبل الدعم للمصنعين والمستثمرين.

وأضاف «الكمار» أن زيارة لجنة الصناعة إلى المناطق الصناعية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية التي بدأت يوم الأحد وانتهت مساء اليوم الثلاثاء، في ظل الظروف المناخية الصعبة تعد دليلًا واضحًا من نواب الشعب للوقوف علي أعمال البنية التحتية والاستماع إلى مشاكل ومطالب المستثمرين والعمل على حلها.

وأفاد عضو لجنة الصناعة بأن هناك مشاكل طرحها المستثمرون أثناء لقاء وفد من اللجنة بهم، مشيرًا إلى أن هناك أزمات تمت معالجتها وعمل تنسيق بين الجهات لتولي عملية الحلول، مؤكدًا أن زيارة اللجنة جاءت من أجل الوقوف على الأزمات أرض الواقع ووضع نقاط محددة وتوصيات من اللجنة لحلها وإزالة المعوقات.

يذكر أن لجنة الصناعة بمجلس النواب نظمت زيارة ميدانية إلى محافظة الإسكندرية للوقوف على أعمال البنية التحتية لمنطقة برج العرب بجانب الاستماع إلى مطالب المستثمرين، وبدأت الزيارة يوم الأحد الماضي وانتهت اليوم الثلاثاء.

ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود والنائب شحاتة أبوزيد أمين سر اللجنة، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار والنائبة نيفين الكاتب والنائب محمد حمدي موسي، عادل النجار والنائب خالد كمالي.

وكانت لجنة الصناعة أصدرت عدد من التوصيات عقب لقاء وفد اللجنة بعدد من المستثمرين، حيث طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، هيئة التنمية الصناعية موافاتها بإجمالى التكلفة الاستثمارية لمرغم 2،1 ومقارنتها بأسعار للإيجار والتمليك.

وأوصت اللجنة، الاتصال بالجهات الحكومية لتسويق منتجات مجمعى مرغم 2،1 ، بالإضافة إلى أن يقوم نواب محافظة الإسكندرية بمتابعة حلول مشاكل المستثمرين التى تم الاتفاق عليها خلال لقاء وفد اللجنة بعدد من المستثمرين والمصنعين، وأن يضم المبنى الإدارى من المجمع مكتبًا لهيئة التنمية الصناعية وممثلًا عن وزارة التموين لاستخراج السجل التجارى.

كما أوصت اللجنة أيضًا، أن تكون التكلفة، بالإضافة لـ10% مصاريف إدارية للإيجار أو البيع.