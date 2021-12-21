إحالة أوراق قاتل صديقه فى الدقهلية للمفتى

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق "حداد" ‏إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه.

وحددت المحكمة جلسة اليوم الخامس من دور ‏انعقاد شهر فبراير 2022 للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، والمستشار خالد عبد الحميد ‏السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، ‏وذلك ‏في الجناية رقم 17032 لسنة 2019 مركز طلخا، والمقيدة برقم 2476 لسنة 2019 كلي ‏جنوب ‏المنصورة.‏

وأحيل المتهم أحمد عطية علي العجمي، حداد، إلي محكمة الجنايات على خلفية اتهامه بقتل المجني ‏عليه البشير إبراهيم السعيد البشير، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله ‏وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكينًا" وأداة "حبلًا" حتى استقل رفقة المجني عليه دراجة ‏نارية واستدراجه إلى مكان ناء وما إن ظفر به حتى قام بنحر عنقه باستخدام السلاح الأبيض ‏ووضع حبل حول عنقه وخنقه حتى تأكد من مفارقة المجني عليه الحياة قاصدًا من ذلك قتله.‏

واقترن بجريمة القتل جناية أخرى وهي سرقة المنقولات المبينة ‏وصفًا وقيمة والمملوكة للمجني عليه وكان ذلك ليلًا.‏

وجاء دور باقي المتهمين فأخفي المتهم الثالث المدعو "حامد ك. ح"، 26 سنة عامل تشغيل ‏وصيانة، الدراجة البخارية المملوكة للمجني عليه، أما المتهمان الثاني والرابع وهما: "محمد أ. ‏ع."، 38 سنة فلاح، و"رضا ح. أ."، 31 سنة عامل، فقد ساعدا ‏المتهم بالتخلص من ملابسه الملطخة بدماء المجني عليه والسلاح المستخدم، وأعطاه أحدهما ‏ملابس يرتديها عوضًا عن الملابس المتسخة، عقب إخبارهما بارتكاب الواقعة.‏