الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة أوراق قاتل صديقه فى الدقهلية للمفتى

إعدام
إعدام

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق "حداد" ‏إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه.

وحددت المحكمة جلسة اليوم الخامس من دور ‏انعقاد شهر فبراير 2022 للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، والمستشار خالد عبد الحميد ‏السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، ‏وذلك ‏في الجناية رقم 17032 لسنة 2019 مركز طلخا، والمقيدة برقم 2476 لسنة 2019 كلي ‏جنوب ‏المنصورة.‏

وأحيل المتهم أحمد عطية علي العجمي، حداد، إلي محكمة الجنايات على خلفية اتهامه بقتل المجني ‏عليه البشير إبراهيم السعيد البشير، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله ‏وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكينًا" وأداة "حبلًا" حتى استقل رفقة المجني عليه دراجة ‏نارية واستدراجه إلى مكان ناء وما إن ظفر به حتى قام بنحر عنقه باستخدام السلاح الأبيض ‏ووضع حبل حول عنقه وخنقه حتى تأكد من مفارقة المجني عليه الحياة قاصدًا من ذلك قتله.‏

واقترن بجريمة القتل جناية أخرى وهي سرقة المنقولات المبينة ‏وصفًا وقيمة والمملوكة للمجني عليه وكان ذلك ليلًا.‏

وجاء دور باقي المتهمين فأخفي المتهم الثالث المدعو "حامد ك. ح"، 26 سنة عامل تشغيل ‏وصيانة، الدراجة البخارية المملوكة للمجني عليه، أما المتهمان الثاني والرابع وهما: "محمد أ. ‏ع."، 38 سنة فلاح، و"رضا ح. أ."، 31 سنة عامل، فقد ساعدا ‏المتهم بالتخلص من ملابسه الملطخة بدماء المجني عليه والسلاح المستخدم،  وأعطاه أحدهما ‏ملابس يرتديها عوضًا عن الملابس المتسخة، عقب إخبارهما بارتكاب الواقعة.‏

محكمة جنايات المنصورة الدقهلية أوراق

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وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

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