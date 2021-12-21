الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شلل مرورى بالطريق الزراعى بسبب حادث تصادم سيارتين نقل بالقليوبية

حادث تصادم
حادث تصادم

تعطلت حركة المرور بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة طوخ بمحافظة القليوبية؛ بسبب وقوع حادث مروري بين سيارتين أمام بنزينة مصر فى اتجاه القاهرة، وأسفر الحادث فى إصابة أحد الأشخاص وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العقيد تامر موسى حنفي مأمور مركز شرطة طوخ يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين، ووقوع إصابات نتيجة الحادث وتعطل حركة المرور والسيارات فى اتجاه القاهرة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين وقوع الحادث بين سيارتين نقل رقم ق رف 4193 نقل القليوبية والأخرى رقم 2493 وأدى الحادث عن إصابة "فرجاني. ع. إ"، وتم نقله إلى المستشفى الجامعي ببنها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء محمد العناني مدير إدارة البحث الجنائي وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الطريق الزراعي محافظة القليوبية حادث تصادم مصر الإسكندرية الزراعي طوخ تصادم بين سيارتين وقوع إصابات

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وائل لطفي

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