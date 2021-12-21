«صناعة النواب» تطالب «التنمية الصناعية» موافاتها بتكلفة «مرغم 1-2» بالإسكندرية

طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، هيئة التنمية الصناعية موافاتها يإجمالى التكلفة الاستثمارية لمرغم 2،1 بالإسكندرية ومقارنتها بأسعار الإيجار والتمليك.

وأوصت اللجنة، الاتصال بالجهات الحكومية لتسويق منتجات مجمعا مرغم 2،1، بالإضافة إلى أن يقوم نواب محافظة الإسكندرية بمتابعة حلول مشاكل المستثمرين التى تم الاتفاق عليها خلال لقاء وفد اللجنة بعدد من المستثمرين والمصنعين، وأن يضم المبنى الإدارى من المجمع مكتب لهيئة التنمية الصناعية وممثل عن وزارة التموين لاستخراج السجل التجاري.

كما أوصت اللجنة أيضا، أن تكون التكلفة بالإضافة لـ10% مصاريف إدارية للإيجار البيع.

وأكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بحل مشكلات وأزمات القطاع الصناعي، موضحا أن زيارة لجنة الصناعة إلى محافظة الإسكندرية لزيارة المناطق الصناعية في ظل تلك الظروف المناخية يعد دليلا واضحا أن هناك تكليفا واضحا بالاستماع إلى مشاكل المستثمرين وحلها.

وأضاف محمود، أن جميع الأزمات والمعوقات التي طرحت قابلة للحل، وسنعمل جاهدين على حلها وسأتابعها مع الجهات المختصة، قائلا: "دورنا كنواب واضح، وهو إعادة الثقة بين المواطن والدولة، والدولة جادة في حلول جميع الأزمات وإزالة أي معوقات".