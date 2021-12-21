تجديد حبس مسجلين خطر بحوزتهما أسلحة نارية غير مرخصة بالقاهرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، حبس مسجلين خطر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالاتجار في الأسلحة النارية والمخدرات.



تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة ملاكي، وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو و200 جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1,750 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس - مبلغ مالي - طبنجة عيار 9 مم - عدد 2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار - 2 هاتف محمول - ميزان حساس - ماكينة رقمية لحصر النقود".



وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهم، والسيارة لسهولة التنقل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.