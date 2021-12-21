عقب قرار اعتزاله.. مبروك عطية لأدهم النابلسى: «جزاك الله خيرًا»

علق الدكتور مبروك عطية، أستاذ بجامعة الأزهر، على اعتزال الفنان الأردني أدهم النابلسي الغناء، قائلًا: «جزاك الله خيرًا وفتح عليك ورزقك من باب أوسع».

وأكد «عطية» أن الغناء ليس كله حرامًا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فى أسفاره يقول من ينشد من الليل ليهونوا على الجيوش عناء السفر، لافتًا إلى أن الكلمة الطيبة تغنى وتنشد ويحفظها الناس وجزى الله المغنى والملحن خيرًا، أما الغناء المحرم فهو كل ما أثار فتنة ووصف عاطفة مزورة، وكل من دعا إلى ضلاله.

وتابع عطية: "فيا من اعتزلت الغناء تركت الأمر كله، نأيت بنفسك عن شىء قد يلتبس فيه الحرمة، ووسع الله عليك ورزقك من حيث لا تحتسب، ونقول لكل من يهاجمه اتقِ الله وإإنتو لو بتغنوا يبقى اسمعوا هذا الكلام، الغناء الذي يزيد الهمة، ويقوي النشاط، ويدعو إلى مزيد من الانتماء للأوطان، ويشجع الجنود ويدعو إلى الأمن والجواز، نفسنا نسمع أغنية فيها واحدة تتجوزيني يابنت الحلال.

وتساءل: «فيها إيه؟» بدل ما أنت مفتنون بشعرها ورجلها ما تذيع الجواز فى الأمة الإسلامية مرددنا: «تتجوزيني يابنت الحلال وأروح لأبوكي ومعايا المال.. أهو تأليف فوري".

كان أدهم النابلسي قد نشر فيديو عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب" ليعلن اعتزاله، قائلًا: «هذا الفيديو لأقول لكم خبر سعيد جدًا بالنسبة لي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو إرضاء وعبادة رب العالمين».

الجدير بالذكر أن مشوار أدهم النابلسي هو 8 سنوات فقط، بدأت من مشاركته في برنامج إكس فاكتور ليقرر إنهاء المشوار ويعلن توقفه عن الغناء نهائيًا.