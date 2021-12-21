الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مع عاطلين بالمرج.. إرسال حرز «استروكس» لفحصه بالمعمل الكيميائي

استروكس
استروكس

قررت النيابة العامة بالمرج، اليوم الثلاثاء، إرسال عينة من المواد المخدرة- استروكس- المضبوطة بحوزة شخصين عاطلين، بمنطقة المرج بالقاهرة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها. 

وكانت النيابة قد أمرت  بحبس عاطلين- إثنين- عثر بحوزتهما كمية من  مخدر الاستروكس بهدف الاتجار، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، و استعجلت إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمين “هـ .ح ”، “و.م” عاطلين، أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد ترويجها على بعملائهم بمنطقة المرج، والكسب غير المشروع منها.  

- نتائج التحريات

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج قيام شخصين مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بمسكن أحدهم، وبحوزتهم ، (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 500 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس نيابة مخدرات عاطلين معمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

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