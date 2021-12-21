الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بعد حياة حافلة.. وفاة المبتهل رفيق النكلاوى عن عمر 72 عامًا

الشيخ رفيق النكلاوى
الشيخ رفيق النكلاوى

أعلن رضا عبدالسلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم، وفاة المبتهل الإذاعي رفيق النكلاوي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ72 عامًا، وذلك بعد مسيرة حافلة بالعطاء فى طريق الإنشاد والابتهال الديني، حيث قدم الراحل العديد من الابتهالات الدينية التى جعلت له جمهوراً كبيراً داخل مصر. 

وقال عبدالسلام، الثلاثاء، إنه أبلغ المختصين بإذاعة القرآن الكريم بإعلان نبأ وفاة الشيخ رفيق النكلاوي، ونعيه، حيث سيتوجه وفد من إذاعة القرآن الكريم لتقديم واجب العزاء في الشيخ الراحل، وتقديم التعازى لأسرته. 

ومن المقرر أن تشيع جنازة الشيخ رفيق النكلاوي، اليوم الثلاثاء، من مسقط رأسه بمحافظة القليوبية، بحضور عدد كبير من علماء الأزهر والأوقاف، وعدد من أعضاء نقابة القراء المصريين. 

والتحق الشيخ رفيق النكلاوي بالإذاعة والتليفزيون المصري وعمره 40 عامًا، حيث كان يميل منذ صغره إلى مدح الرسول وإلى المشاركة في حفلات الابتهال والإنشاد الديني في العديد من المناسبات الدينية، حيث كان من رجالات الإنشاد الديني المعروفين في مصر والعالم الإسلامي، حيث قدم العديد والعديد من الابتهالات الدينية. 

وقدم "النكلاوى" العديد من التواشيح الدينية التي جعلته يحلق في سماء الابتهالات والإنشاد الديني حتى لقبه البعض بصاحب الصوت الملائكي، ونال المبتهل الراحل العديد من الجوائز في المسابقات الدينية المختلفة.

وامتلك المبتهل الراحل صوت عذب أهله لأنه يكون من أفضل المبتهلين والذي ظهرت موهبته في الابتهال منذ نعومة أظافره، فحفظ القرآن والتحق بالمعهد الأزهري، ليسلك طريق الابتهال، حتى يعتمد رسميًا بالإذاعة المصرية، ليلحق بشيوخ الرعيل الأول.

وعاصر الشيخ النكلاوى الكثيرين من شيوخ الإذاعة المصرية ، حيث عمل معهم بالإذاعة مثل الشيخ نصر الدين طوبار، والشيخ الطوخى، والشيخ ممدوح عبد الجليل، والشيخ البساتيني، فجميعهم من الرعيل الأول، الذين رافقهم النكلاوى خلال  فترة التحاقه وعمله بالإذاعة.

 

حياة حافلة وفاة المبتهل رفيق النكلاوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

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