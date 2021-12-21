الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف يهدي رئيس مجلس الشيوخ الإصدار الثاني من سلسلة «رؤية»

وزير الأوقاف ورئيس
وزير الأوقاف ورئيس مجلس الشيوخ

أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الإصدار الثاني من سلسلة رؤية، للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال استقباله أمس، بمقر المجلس.

وقال وزير الأوقاف، في تصريحات له الثلاثاء: "شرفت بإهداء الإصدار الثاني من سلسلة رؤية للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وأشكره على كريم استقباله".

وعقدت اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور يوسف عامر، اجتماعا أمس، حضره الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، والشيخ نور الدين عبد الوارث رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأشاد الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، بجهود وزير الأوقاف في الدعوة وفي خدمة الوطن والمجتمع، مؤكدًا أنه يقوم بجهود غير مسبوقة في بناء وتطوير العمل الدعوي وتجديد الخطاب الديني.

وقال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن القرآن الكريم معطاء إلى يوم القيامة ولا تنقضي عجائبه، ولا بد لكل جيل من بصمة في فهم معاني كتاب الله (عز وجل)، مؤكدًا حرص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على طباعة المنتخب في تفسير القرآن الكريم، والذي أعد بواسطة أساتذة متخصصين، كما تم ترجمته إلى أكثر من لغة بواسطة أساتذة من كلية اللغات والترجمة، وتم الانتهاء حاليًا من ترجمته إلى اللغة اليونانية والآن في مرحلة الإعداد للنشر، كما أن هناك فريقًا يقوم بترجمته إلى لغة الهوسا، وهناك إقبال كبير جدًا على شراء المنتخب سواء باللغة العربية أو الطبعات المترجمة، وقد حققنا إجمالي مبيعات لإصداراتنا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام تجاوزت مليون جنيه بخلاف إهداء عشرات المكتبات إلى مختلف دول العالم.​

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سلسلة رؤية اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ الدكتور يوسف عامر

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وائل لطفي

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