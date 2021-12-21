«الزراعة» تواصل مكافحة «سوسة النخيل» في الوادي الجديد

كلف السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الجهود لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في محافظات الجمهورية، وقام المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح بتنفيذ يوم حقلي في مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد.

وقال الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن فريق من باحثى قسم آفات وأمراض نخيل البلح مكون من الدكتور خالد محمد عبد الحميد والدكتور كريم أسامة الشعراوى والدكتور شريف حسين خليل، وباحثى فرع المعمل بالخارجة الدكتور ماهر بركات، والمهندس احمد خلف، والمهندس أحمد محمد والمهندس محمد طه، بمشاركة كل من الدكتور مجدى المرسي، وكيل الوزارة ومدير عام الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، والدكتور عماد بحر مدير إدارة المكافحة، والمهندس جابر عبد الخالق مدير الإدارة الزراعية بالخارجة.

وأضاف أنه تم تنفيذ يوم تدريب حقلى على النخيل بمنطقة الخارجة تضمن:الممارسات الخاطئة لدى المزارعين فى عملية التقليم والتكريب وتصحيحها وأهميتها كما قام مدير المعمل بشرحها وتنفيذها بشكل عملى توضيحى مع المزارعين والنخالين بالحقل، وتوضيح أعراض الإصابة بسوسة النخيل الحمراء والتعرف عليها بدرجات الإصابة المختلفه وتنفيذ عمليات الوقاية والعلاج من قبل أعضاء قسم آفات وأمراض النخيل، ‏وقد تم مناقشة عدد من الاقتراحات والحلول المشتركة بين وزارة الزراعة ممثلة فى المعمل المركزى للنخيل والجهات المعاونة من نواب البرلمان والفلاحين والنخالين حتى يكون هناك تكامل بينهم للحد والسيطرة على خطوره هذة الآفة.

سوسة النخيل الحمراء اسم لنوع من الخنافس ذات الخطم تعتبر من أخطر الآفات الحشرية التي تهاجم النخيل بالمملكة العربية السعودية وكثير من دول العالم مثل الهند، باكستان، أندونيسيا، فلبين، بورما، سيريلانكا، تايلند، العراق، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، قطر، سلطنة عمان، مصر، ليبيا، المملكة الأردنية.