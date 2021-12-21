الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الكهرباء»: استمرار حالة الطوارئ القصوى حتى نهاية الموجة الباردة

أمطار
أمطار

وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر، جميع شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بضرورة استمرار حالة الطوارئ القصوى في ظل استمرار حالة الطقس السيئ  والموجة الباردة، التي يشهدها عدد من محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية، محذرة جمهور المشتركين والمواطنين من الاقتراب أو التعامل مع مهمات الكهرباء أو الكابلات والأسلاك  بشكل عام وخاصة في فترات هطول الأمطار المتوقعة فى ظل التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد في عدد من محافظات مصر.

وشددت الشركة القابضة للكهرباء منذ، الأحد، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على ضرورة  التواصل عند حدوث أى ضرر أو حدوث أية أعطال متعلقة بمهمات الكهرباء مع الخط الساخن للكهرباء 121، أو على الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر عند حدوث أي مشكلة.

وناشدت الشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جمهور المشتركين على مستوى شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى المحافظات في الوجه القبلي والبحري، ضرورة التواصل مع الشركة عند ملاحظة وجود مهمات أو أكشاك كهرباء غير مغلقة بالشكل الصحيح، من أجل التعامل معها مباشرة وعلى الفور من قبل فرق الطوارئ السريعة المدربة والمجهزة للتعامل المباشر مع حالات الطوارئ بقطاع الكهرباء، وذلك بهدف حماية أمن وسلامة المواطنين. 

الكهرباء الطقس السئ الموجة الباردة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

الأكثر قراءة

الصغرى في القاهرة 5 وسانت كاترين 9 تحت الصفر.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

صحيفة سعودية: الأسواق العالمية تعيش حالة من القلق بسبب متحور أوميكرون

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

كوريا الجنوبية توقف استيراد لحوم الأبقار الكندية

الأمم المتحدة: 22 مليون إثيوبي بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية

بعد تفوق البولندية.. «منتجي الخضر والفاكهة» تطالب بالاهتمام بتصدير الفراولة للأسواق الخارجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

صور

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

محطة تل أبيب

المزيد

الائتلاف الحكومى الهش فى إسرائيل يواجه خطر التفكك بسبب خلاف مُحتدم بين أطرافه

المُعتقلون إداريًا بسجون إسرائيل يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال

نادي الأسير الفلسطينى : قمع أسرى في سجن «نفحة» الإسرائيلى