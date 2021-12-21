«الكهرباء»: استمرار حالة الطوارئ القصوى حتى نهاية الموجة الباردة

وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر، جميع شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بضرورة استمرار حالة الطوارئ القصوى في ظل استمرار حالة الطقس السيئ والموجة الباردة، التي يشهدها عدد من محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية، محذرة جمهور المشتركين والمواطنين من الاقتراب أو التعامل مع مهمات الكهرباء أو الكابلات والأسلاك بشكل عام وخاصة في فترات هطول الأمطار المتوقعة فى ظل التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد في عدد من محافظات مصر.

وشددت الشركة القابضة للكهرباء منذ، الأحد، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على ضرورة التواصل عند حدوث أى ضرر أو حدوث أية أعطال متعلقة بمهمات الكهرباء مع الخط الساخن للكهرباء 121، أو على الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر عند حدوث أي مشكلة.

وناشدت الشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جمهور المشتركين على مستوى شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى المحافظات في الوجه القبلي والبحري، ضرورة التواصل مع الشركة عند ملاحظة وجود مهمات أو أكشاك كهرباء غير مغلقة بالشكل الصحيح، من أجل التعامل معها مباشرة وعلى الفور من قبل فرق الطوارئ السريعة المدربة والمجهزة للتعامل المباشر مع حالات الطوارئ بقطاع الكهرباء، وذلك بهدف حماية أمن وسلامة المواطنين.