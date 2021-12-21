الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النقد الدولى يوافق على تقديم 335 مليون دولار للأردن

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على تقديم 335.2مليون دولار للأردن بعد استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج القروض البالغ 1.5 مليار دولار ومدته أربع سنوات.
 

وأضاف صندوق النقد أن برنامج القروض لا يزال يمضي في مساره الصحيح مع استمرار التقدم في الإصلاحات الاقتصادية ولكن تم تعديل الأهداف المالية لضمان مساحة كافية لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية والاحتفاظ بالوظائف والاستثمارات العامة ذات الأولوية.
 

و قال مجلس صندوق النقد الدولي في بيان "إعادة الانفتاح التدريجي للاقتصاد في عام 2021 مدعوما بحملة تطعيم قوية (ضد كورونا) وسياسات داعمة، ساعد في تحفيز الانتعاش الوليد.. ومع ذلك ظلت البطالة عند مستويات عالية لا سيما بين الشباب والنساء".
 

و قال صندوق النقد الدولي إن إجمالي المدفوعات للأردن منذ بداية عام 2020 وصل إلى حوالي 1.23 مليار دولار منها حوالي 407 ملايين دولار في شكل تمويل طارئ لمساعدة البلاد في مكافحة جائحة كوفيد-19.

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