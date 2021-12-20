بدءًا من الخميس.. إلزامية الكمامات بالأماكن المفتوحة فى روما وكل مقاطعة لاتسيو

أعلن مسؤول في مقاطعة لاتسيو (وسط)، التي مركزها العاصمة روما، مساء اليوم الإثنين، أن السلطات ستفرض إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار تدابير جديدة لمكافحة وباء كورونا "كوفيد-19"، خلال أعياد الميلاد ورأس السنة.

وقال مسؤول الشؤون الصحية في المقاطعة ألسّيو داماتو، في تصريحات إذاعية نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية: إن "الضغط على المستشفيات مقارنة بالعام الماضي أقل بكثير. وما زالت المقاطعة منطقة بيضاء، ولكن التطور المحتمل ( في الإصابات بالفيروس) قد يقودنا إلى تغيير اللون إلى أصفر ليلة رأس السنة الجديدة”.

وفي وقت سابق اليوم، بدأت السلطات الإيطالية، تطبيق تدابير المنطقة الصفراء، مع فرض الالتزام بارتداء الكمامات الواقية في الأماكن الخارجية بمقاطعات ماركي، وليجوريا، وفينيتو، وإقليم ترينتو المتمتع بالحكم الذاتي.

ونقلت وكالة "آكي" عن مصادر صحفية، أنه من المقرر أن تتخذ السلطات هذا الأسبوع قرارات أخرى بشأن تدابير جديدة لمكافحة وباء (كوفيد-19) وأساليب التعامل مع متحوّر (أوميكرون)، الذي سيكون صعبًا في عيد الميلاد.

وسجلت إيطاليا 24 ألفًا و303 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 97 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و389 ألفًا و155 إصابة، والوفيات إلى 135 ألفًا و641 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أنه تم إعطاء 105 مليون و608 آلاف و729 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

وفي السياق ذاته، قال وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا - في تصريحات - إن الوضع صعب على المستوى الأوروبي، والإيطالي، حيث تتزايد أعداد المصابين، موضحًا أن إيطاليا لا تزال أفضل بكثير من الدول الأوروبية.