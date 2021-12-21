الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة سوهاج»: تطعيم 85.3% ضد مرض شلل الأطفال

صحة سوهاج
صحة سوهاج

أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج، عن تطعيم 780868 طفلًا  بنسبة 85.3 في المئة من إجمالي 915731 طفلًا مستهدفًا من سن يوم حتى 5 سنوات بمحافظة سوهاج.

جاء ذلك خلال اجتماعها، مساء الإثنين 20 ديسمبر وثاني أيام الحملة، لتقييم أداء فرق تاتطعيم في الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، وبحضور الدكتور عمرو العرشي وكيل مديرية الصحة بسوهاج، والدكتورة غادة أحمد مدير عام الشئون الوقائية بالمديرية، وأحمد فرحات مشرف الوزارة، والفرق الإشرافية بالإدارات الصحية والمديرية. 

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو العرشي إلى تخصيص رقم تليفون 01153888184 خاص بتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين عن الحملة وذلك لسرعة الاستجابة.

كما قدمت الدكتورة غادة أحمد الشكر لجميع المشاركين بالحملة، وحثتهم على ضرورة بذل مزيد الجهد والوصول لكل طفل على أرض المحافظة.

ووجهت بضرورة تذليل كل العقبات والصعاب التي تواجه عمل الفرق فورا.

جدير بالذكر أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال انطلقت الأحد  19 ديسمبر وتستمر حتى الأربعاء 22 من نفس الشهر، وتبدأ الفرق عملها من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساءً.

وجدير بالذكر أيضا أن عدد الفرق المشاركة 2721 فريقًا ما بين ثابت ومتحرك بجميع أنحاء المحافظة.

عمل اجتماع طفل عقد عملة محافظة سوهاج طريق خلال اليوم الاثنين كرم

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وائل لطفي

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