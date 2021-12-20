الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق داخل مصنع خزف بالقناطر الخيرية

حريق داخل مصنع
حريق داخل مصنع

نجح ضباط الحماية المدنية، منذ قليل، في السيطرة على حريق بمصنع خزف بمنطقة كفر الشرفا الغربى دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، دون حدوث إصابات وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع خزف بمنطقة كفر الشرفا الغربى دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وجرى الدفع بـ9 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح، وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمصنع خزف بمنطقة كفر الشرفا الغربى دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، مكون من 3 أدوار.

القناطر الخيرية محافظة القليوبية قوات الحماية المدنية سيطرة على الحريق سيارات إطفاء مدير أمن القليوبية قوات الحماية المدنية بالقليوبية

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