الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المشدد 10 سنوات لمتهمين بتجارة المخدرات فى بورسعيد

هيئة المحكمه
هيئة المحكمه

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جاد محمد حلمى، وعضوية المستشارين السيد عبدالعزيز، وعماد أبوالحسن عبداللاه، ومحمد عبد الرؤوف قبطان، وسكرتاريه إسماعيل عوكل وطارق عكاشة، بالسجن لمتهمين بالإتجار في المخدرات. 


أحال المستشار وليد محمد سيد المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، المتهمان محمد ا ا ع ا ويبلغ من العمر 25 عامًا مقيم ناحية عرب زيدان العامرة مركز المنزلة دقهلية، م س م ع أ، ويبلغ من العمر 27 عامًا ويعمل عامل، ومقين بندر المنزلة مركز المنزلة، لمحكمة جنايات بورسعيد لمحاكمتهما في التهم المنسوبة إليهما. 


تعود تفاصيل القضية إلي 6 سبتمبر لسنة 2021، بدائرة قسم شرطة الجنوب ثاني بمحافظة بورسعيد، بأنهما حازا بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا لنبات الحشيش، ليكونا بذلك قد ارتكبا الجناية المؤثمة بنصوص المواد رقم 1 و2 و7 و34 من القانون رقم 182 لسنة 1960، والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 97 و 269 لسنة 2002. 


تبين من شهادة ضابط الشرطة أمام هيئة المحكمة، أنه حال مروره الأمني واستيقافه للسيارة التي يستقلها المتهمان أبصر بمقعد السيارة الخلفي لفافة لنبات الحشيش فضبطهما، وبتفتيش السيارة عثر علي 8 أجولة لذات المخدر، وبتفتيش المتهم الأول عثر بين طيات ملابسه علي مبلغ مالي وهاتف، وبتفتيش الثاني عثر علي مبلغ مالي، وبمواجتهما اعترفا بحيازتها للإتجار بالإشتراك فيما بينهما، وأن المبالغ من حصيلة البيع، والهاتف إحراز المتهم الأول للإتصال بالعملاء، والسيارة لتسهيل عملية الترويج. 


ثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن العينة المأخوذة من المضبوطات لأجزاء نباتية لنبات الحشيش المخدر، ووزنت المضبوطات علي ميزان النيابة العامة 80 كيلو جراما. 


قضت محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة المتهمان بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، وتغريمهما 50 الف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط والزمتهما المصاريف الجنائية، وذلك في الجناية رقم 918 لسنة 2021 جنايات الجنوب ثاني.

محافظة ترويج منزل محافظ جنوب سبتمبر حشيش الصحة ضابط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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