أخصائي المناعة: 10 نصائح لحماية الأطفال وكبار السن من نزلات البرد

مع موجة الصقيع التي تضرب البلاد ودخول فصل الشتاء،انتشرت خلال الفترات القليلة الماضية نزلات البرد، في الوقت الذي أطلقت فيه هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرات من انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الأيام المقبلة.

دكتور مجدي بدران، أخصائي الحساسية والمناعة، قدم لـ«الدستور»، روشتة لوقاية الأطفال وأصحاب المناعة الضعيفة من الإصابة بالإنفلونزا.



نزلات البرد ليس لها تطعيم

وقال بدران إن نزلات البرد ليس لها أي تطعيم خاص بها، ونصح بعدة خطوات للحماية من الإصابة بمرض الإنفلونزا هي..

- علي الأمهات توخي الحذر أثناء تناول أطفالهم الطعام.

- يجب غسل أيديهم بالماء الدافئ والصابون، بشكل صحيح وباستمرار.

- بعد غسل أيديهم يجب تجفيف اليدين منعا لملامسة أي شيء به ميكروبات.

- يتم تجفيف اليدين جيدا لأن اليد المبللة تنقل الجراثيم

- حذر من كثرة استخدام المضادات الحيوية، لأنها تضعف الجهاز المناعي.

- المضادات الحيوية تستخدم مع العدوي البكتيريا، وليست الفيروسية والبرد عدوي فيروسية.



المضادات الحيوية ونزلات البرد

وشدد بدران على عدم تناول المضادات الحيوية، نظرا لأنها تتسبب في إضعاف الجهاز المناعي خصوصًا خلال الفترة التي يصاب بها الفرد بنزلة برد، فهي عدوى فيروسية وليست بكتيرية.



كما شدد علي ضرورة التغذية بشكل صحي، وجيد، وخصوصًا تناول الفواكهة الطازجة، وشرب الكثير من الماء والسوائل الدافئة.



كبار السن والأطفال أكثر عرضة له

كما أشار بدران إلي أن الفئات الأكثر إصابة بنزلات البرد هم الأطفال، والكبار في السن الذين تتعدي أعمالهم ال 65 عامًا، وايضا أصحاب الأعراض المزمنة.



روشتة وقائية

وقدم بدران روشتة وقائية لمواجهة نزلات البرد نرصدها فى السطور التالية:

- تناول المشروبات الصحية والسوائل الدافئة وخصوصا الجنزبيل.

- ممارسة الرياضة اليومية لأنها تعمل علي تنشيط الدورة الدموية.

- شرب حوالي ٣ لتر من الماء يوميا.

- الإبتعاد عن المدخنين.

- عدم تناول الدواء عشوائيًا دون استشارة الطبيب المختص.

- الحفاظ على الشعب الهوائية من التراب والتدخين.