الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. محاكمة 3 متهمين بالشروع في سرقة مواطن بالإكراه في القاهرة الجديدة

محكمة
محكمة

تستكمل  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا الثلاثاء، محاكمة 3 متهمين بالشروع في سرقة مواطن بالإكراه بالقاهرة الجديدة، والتعدي على قوات الأمن.

تعقد الجلسة  برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، وحضور السيد أسامة حجازى وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة الشروع وأخر مجهول في سرقة المبالغ المالية المملوكة للمجني عليه، وكان ذلك بإحدى الطرق العمومية حال حمل المتهم الأول سلاحًا ناريًا.

واستعملا وآخر مجهول العنف ضد قوات الأمن، بأن أطلق المتهم الأول أعيرة نارية تجاه القوة الأمنية، لحملهم على عدم تنفيذ أمر من شأن وظيفتهم وهو ضبطهم خلال عملية السرقة محل الاتهام الأول، وتمكن المتهمان الثاني والثالث من الفرار فيما تم ضبط المتهم الأول.

وحاز المتهم الأول سلاحاً نارياً " مششخن" طبنجة بدون تصريح، كما حاز طلقات نارية تستخدم في السلاح المضبوط، ومخدر الحشيش بقصد التعاطي.

وأتلف المتهمين جميعا أموالاً منقولة لا يمتلكونها عمداً، بأن حطموا السيارة المملوكة للمجني عليه وقد ترتب على ذلك التلفيات المبينة بالتحقيقات.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة القاهرة الجديدة، أنه وحال قيامه بجولة أمنية، أبصر المتهمين يقومون بسرقة حقيبة يد من سيارة المجني عليه، فتوجه إليهم وما أن شاهدوه حتى أسرعوا لسيارتهم وأطلق المتهم الأول الأعيرة النارية تجاه القوة الأمنية، إلا أن محاولته باءت بالفشل وتم ضبطه، وبتفتيشه تم العثور الى سلاح ناري " طبنجة" وأعيرة نارية تستخدم في السلاح المضبوط، ومخدر الحشيش.

وبمواجهته أقر بقيامه مع باقي المتهمين بالشروع في سرقة المجني عليه وحيازة الحشيش بقصد التعاطي.

محاكمة محكمة جنايات التجمع الخامس المستشار علاء الدين سليمان سرقة مواطن

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