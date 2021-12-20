الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كمية من الأقراص المخدرة

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور أحمد حسين، مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من أثينا استوقف أحمد سيد، مأمور اللجنة الجمركية فى راكب فرنسى الجنسية من أصل مصرى شارعا فى الخروج من لجنة الخط الأخضر.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وبالعرض على تامر قاسم، نائب مدير الإدارة، قام بتكليف عماد صلاح وعبد الحليم محمد تحت إشراف أميرة طلبة، مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتياً تبين وجود 7 أكياس بها كمية من الأقراص والمواد المخدرة كوكايين وآيس وماريجوانا وكبسولات وحبوب هلوسة مخبأة داخل حقائبه.

قرر الدكتور أحمد حسين، مدير الإدارة الرابعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 214 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.

قرر الدكتور أحمد حسين، مدير الإدارة الرابعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 214 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.

عرض ضبط تهريب مصري مطار القاهرة الدولي الجمارك لجنة مدير القاهرة محمد منافذ مصر للطيران المطارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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