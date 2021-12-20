طوارئ بمطارات الصعيد تزامنا مع احتفالات أعياد الكريسماس

أكدت مصادر بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إعلان حالة الطوارئ القصوى بمطارات الصعيد تزامنا مع قرب الاحتفالات بأعياد الكريسماس، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية والأمنية في ظل تدهور الأوضاع الصحية بكافة دول العالم.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الستور» أن محمد منار عنبه وزير الطيران المدني ونائبه اللواء طيار أركان حرب منتصر مناع ميهوب، أصدرا توجيهات وتعليمات مشددة لمسئولي المطارات المصرية الرئيسية والإقليمية والسياحية، بضرورة الاستعدادات القصوى لاستقبال احتفالات الكريسماس، التي من المتوقع أن تشهد كثافة ركابية وجوية قادمة من مختلف دول العالم، في ظل الإمكانيات والتجهيزات الضخمة والهائلة التي تتمتع بها المنظومة في الآونة الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن مطارات جنوب الصعيد ستشهد خلال الأيام المقبلة، جولات تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بقيادة اللواء طيار منتصر مناع ميهوب نائب وزير الطيران المدني، ولمتابعة الإجراءات الأمنية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم.