الإثنين 20 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طوارئ بمطارات الصعيد تزامنا مع احتفالات أعياد الكريسماس

محمد منار عنبه وزير
محمد منار عنبه وزير الطيران المدني

أكدت مصادر بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إعلان حالة الطوارئ القصوى بمطارات الصعيد تزامنا مع قرب الاحتفالات بأعياد الكريسماس، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية والأمنية في ظل تدهور الأوضاع الصحية بكافة دول العالم.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الستور» أن محمد منار عنبه وزير الطيران المدني ونائبه اللواء طيار أركان حرب منتصر مناع ميهوب، أصدرا توجيهات وتعليمات مشددة لمسئولي المطارات المصرية الرئيسية والإقليمية والسياحية، بضرورة الاستعدادات القصوى لاستقبال احتفالات الكريسماس، التي من المتوقع أن تشهد كثافة ركابية وجوية قادمة من مختلف دول العالم، في ظل الإمكانيات والتجهيزات الضخمة والهائلة التي تتمتع بها المنظومة في الآونة الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن مطارات جنوب الصعيد ستشهد خلال الأيام المقبلة، جولات تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بقيادة اللواء طيار منتصر مناع ميهوب نائب وزير الطيران المدني، ولمتابعة الإجراءات الأمنية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم.

 

القابضة للمطارات والملاحة الجوية اعياد الكريسماس محمد منار عنبه وزير الطيران منتصر مناع ميهوب مطارات جنوب الصعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بتطوير أضرحة آل البيت بشكل متكامل مع الخدمات والمرافق

«الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات البترول والتعدين

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

تشكيل الأهلى المتوقع أمام الرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

شعبة الخضار: ارتفاع صادرات الموالح بنسبة 38% خلال 2021

شعبة مواد البناء: استقرار فى أسعار الأسمنت والطن يبدأ من 14 ألف جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب في دبي.. . هل ننجح في صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

لواء. محسن الفحام

المخدرات والشباب

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

صور

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إسرائيل تسابق الزمن لحسم مستقبل الحل النهائي من طرف واحد

استعدادًا لهدمها.. الجيش الإسرائيلى يرسم خرائط لمنازل منفذى عملية «حومش»

فيضانات وأمطار .. عاصفة الكرمل تضرب إسرائيل