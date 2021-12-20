وزارة التموين تستلم 7 محلات تجارية بحدائق أكتوبر

استلمت اليوم وزارة التموين والتجارة الداخلية محلاتها بمدينة حدائق أكتوبر لبيع السلع الأساسية والغذائية والسلع الحرة بأسعار مخفضة، ومن المقرر إتاحة صرف مقررات التموين وفارق نقاط الخبز بمناطق «ابني بيتك 2 و4 و5 و7 ومنطقة الأولى بالرعاية».

وأكد الدكتور علي المصلحي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية توافق على استلام محلاتها من خلال نقل الأصول من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى وزارة التموين لبيع السلع الأساسية والغذائية والسلع التموينية وفارق نقاط الخبز لتوفير احتياجات المواطنين في تلك المناطق والمدن الجديدة والتي تخلوا من منافذ التموين.

وقامت لجنة من جهاز حدائق اكتوبر برئاسة المهندس محمد عبد الله نائب رئيس الجهاز والمهندس محمد نمور معاون رئيس الجهاز والمهندسة نسوي فتحي والمهندس محمد سليمان بتوجيهات من المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز بتسليم 7 محلات تجارية بالأسواق التجارية بالمناطق الاتية: -

1- سوق رقم (7) قطاع (أ) منطقة ابنى بيتك (2)

2-سوق رقم (4) قطاع (د) منطقة ابني بيتك (4)

3-سوق رقم (3) مركز خدمات رئيسي منطقة ابني بيتك (5)

4-سوق رقم (2) قطاع (ب) منطقة ابني بيتك (5)

5-سوق رقم (1) منطقة الاولى

6-سوق رقم ( ) قطاع (أ) منطقة ابنى بيتك (7)

7- سوق رقم ( ) قطاع (ص) منطقة ابنى بيتك (7)

