الإثنين 20 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«الناس والمكان».. مبادرة للتوعية بالتراث المصري

مبادرة الناس والمكان
مبادرة الناس والمكان

«الناس والمكان» مبادرة أطلقتها فاطمة كشك، المتخصصة في علم المصريات، وذلك للتوعية بأهمية التراث المصري وربط الناس بالأماكن التي يعيشون فيها خصوصاً المناطق القديمة والأثرية. 

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تقول «فاطمة»، التي تخرجت في عام 2006 من كلية الآثار- جامعة القاهرة، إنها استطاعت من خلال عملها في المواقع الأثرية منذ أعوام كثيرة في مصر والسودان وأوروبا أن تطوّر خبرتها في المجال الأثري وأيضاً في مجال التوعية بالتراث.

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وتضيف: «من خلال احتكاكي بالمجتمعات المحلية استطعت استكشاف الثراء اللامحدود للتراث المصري، ودرست الرؤى المختلفة لهذا التراث وطرق إحيائه من خلال ولأجل الناس، ولذلك قررت إطلاق المبادرة».

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وتستهدف المبادرة فئات مجتمعية بمناطق أثرية قديمة مثل منطقة «سوق السلاح» التي عقدت المبادرة فيها بعض الورضة لشرح أهمية المناطق الأثرية بها وزخارف المساجد، بهدف التوعية بأسلوب بسيط وشيق للأشخاص غير المتخصصين.

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كما تهتم «فاطمة» بأن تقدّم التراث المصري بصورة مبهرة ومن خلال أبحاثها الحالية على تاريخ تطور علم المصريات في مصر وعلى استكشاف الرؤى المختلفة للتاريخ في مصر حالياً، ويسهل عليها ذلك مبادرتها التي تعمل في مجال التوعية بالتراث. 

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جامعة القاهرة المواقع الأثرية المساجد مصريات مبادرة مبادرات علم المصريات المناطق الأثرية كلية الأثار المعهد الفرنسي للآثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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