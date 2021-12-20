الإثنين 20 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مذكرة تعاون مشترك بين العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل المرأة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وقعت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، مذكرة تعاون مشترك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان من اجل دعم ملف المرأة في العراق.

وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ، أن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي  ، وقع مع مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، ريتا كولمبيا، مذكرة للتعاون المشترك بين الأخيرة ودائرة تمكين المرأة العراقية، بشأن دعم ملف النوع الاجتماعي".

وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي ، "أهمية تعزيز الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة، بما يُمكّن من الإفادة من التجارب الدولية المقارنة، وفق الأطر التي تضمنتها مذكرة التعاون الخاصة بدعم ملف المرأة العراقية في مختلف القطاعات".

وأوضح البيان، ان "توقيع المذكرة جاء، لتقديم إطار للتعاون يسهم في تسهيل وتعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك منها (الدعوة لزيادة الإرادة السياسية لدعم التشريعات الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، والقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي، والممارسات الضارة الأخرى)، فضلا عن دعم تعديل تنفيذ القوانين والسياسات والستراتيجيات التي تسهم في منع العنف القائم على النوع الإجتماعي والاستجابة له بما يتّفق مع الاتفاقيات الدولية، وتقديم الدعم الفني".

وفي وقت سابق، قال السفير الفرنسي في العراق إريك شوفالييه، بحسب البيان إن "فرنسا فخورة بدعم مشروع موئل الامم المتحدة الذي يركز على الخدمات الاساسية مثل السكن والتعليم وإعادة تأهيل البنية التحتية شرط أساسي لعودة النازحين، لاسيما في سنجار والبعاج".

وأكد "سنبقى إلى جانب الشعب العراقي في إعادة إعمار المناطق المحررة من داعش".

بدوره، أكد مدير برنامج العراق لموئل  الامم المتحدة وائل الشهب، على "أهمية مساعدة الاشخاص في مناطق عودتهم لضمان الحلول الدائمة"، مشيرا الى ان "موئل الامم المتحدة يقدر الدعم المستمر من فرنسا، لتوسيع تقديم الدعم في نينوى".

 يشار إلى أن برنامج موئل الامم المتحدة يعمل في سنجار منذ العام 2016 وفي البعاج منذ عام 2020 بتمويل من الحكومة اليابانية والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لبناء منازل الذين فقدوا منازلهم، وتسجيل مطالبات الاراضي الخاصة بهم، وتوفير إعادة التأهيل وترقية البنية التحتية الثانوية والمرافق والاماكن العامة، وتوفير التدريب المهني وفرص العمل للشباب العاطلين عن العمل، وتقديم المساعدة القانونية للعائدين.

الحكومة العراقية صندوق الأمم المتحدة ملف المرأة العراق المرأة العراقية الامم المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

الأكثر قراءة

«الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات البترول والتعدين

يخلطونها بمعجون حوائط.. «مصانع الجبن» تبيع سُمًا قاتلًا يدّمر الكلى

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

أمطار وثلوج.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 20-12-2021

شاهد الإثبات فى اتهام كريم الهوارى بدهس 4 طلاب: رائحة الخمر كانت تفوح منه

لتقديم المستندات.. وقف طعن إلغاء حكم وقف القنوات الشيعية لمدة شهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

لواء. محسن الفحام

المخدرات والشباب

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

استعدادًا لهدمها.. الجيش الإسرائيلى يرسم خرائط لمنازل منفذى عملية «حومش»

فيضانات وأمطار .. عاصفة الكرمل تضرب إسرائيل

وإعمار القطاع .. وفد مصري في غزة لتعزيز تفاهمات التهدئة مع إسرائيل