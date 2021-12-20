التحقيق مع راكب حاول تهريب 11 عملة أثرية بمطار القاهرة

تباشر جهات التحقيقات، اليوم الإثنين، اجراءتها مع راكب مصري ضُبط بحوزته عدد (11) عملة معدنية أثرية، أثناء قدومه على متن طائرة قادمة من إحدى الدول العربية بمطار القاهرة الجوي، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبيَّن أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة، استوقفه مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر للاشتباه في وجود ممنوعات في حيازته.

وتبين أن الراكب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، أنكر ما بحوزته ويجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تبيَّن وجود ما يشتبه أن يكون عملات.

وبتفتيش حقائب الراكب يدويًا، أسفر عن وجود عملات معدنية، وعلى الفور، تم إبلاغ مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة، والتي قامت بتشكيل لجنة من مفتشي الآثار، والذين قرروا بوجود 11 عملة منهم تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

وتم ضبط الراكب وتحريز المضبوطات وعرضه على النيابة المختصة لتولي التحقيق.