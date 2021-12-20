إنجاز استصلاح 10 آبار نفطية في كركوك شمالي العراق

صرح مسؤول بقطاع النفط العراقي صباح اليوم الإثنين بأن شركة الحفر العراقية أنجزت استصلاح 10 آبار نفطية في حقل خباز النفطي غربي محافظة كركوك 250 كم شمال بغداد.

وقال باسم عبد الكريم المدير العام لشركة الحفر العراقية في بيان صحفي إن "عمليات الاستصلاح تضمنت إنزال صمامات السيطرة التحت سطحية لإعادة تشغيل البئر في حقل خباز النفطي والمحافظة عليه من العمليات التخريبية والإرهابية".

وتخطط وزارة النفط العراقية لرفع الطاقات الإنتاجية من النفط الخام في العراق إلى 8 ملايين برميل يوميا في غضون سنوات من خلال تطوير الحقول النفطية بالتعاون مع الشركات العالمية العاملة في العراق.



وعلي المستوي العالمي، تراجعت أسعار النفط وسجلت خسارة أسبوعية متأثرة بازدياد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، والمخاوف من قيود جديدة تضر بالطلب على الوقود.

وقال بوب يوغر مدير عقود الطاقة الآجلة في ميزوهو بنيويورك: "هناك مخاوف يثيرها كوفيد لن تختفي، والتصور الذي يمكن أن يؤثر على الطلب يضغط على السوق".

وأنهت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة على انخفاض 1.50 دولار بما يعادل اثنين بالمئة إلى 73.52 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.52 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 70.86 دولار للبرميل.

ونزل برنت 2.6 بالمئة على أساس أسبوعي، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.3 بالمئة.

ويتضاعف عدد حالات الإصابة الجديدة بـ"أوميكرون" في الدنمارك وجنوب إفريقيا وبريطانيا كل يومين.

وفي الولايات المتحدة، دفع الانتشار السريع لـ"أوميكرون" بعض الشركات إلى وقف خططها لإعادة العاملين إلى أماكن العمل.