التحالف العربى يوجه ضربات لأهداف عسكرية للحوثيين فى صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة السعودية، مساء اليوم الأحد، تنفيذ ضربات جوية طالت أهدافا عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين.

وقال التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس": "إنه استجابة للتهديد تم تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء".

وأضاف: "نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة"، مؤكدا أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

ويأتي ذلك بعد ساعات من نجاح الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي في تدمير طائرتين مسيرتين أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي.

وقال التحالف في بيان: "إن مليشيات الحوثي حاولت استهداف المسافرين فجرًا بـ3 طائرات مسيرة".

وأشار إلى أن الطائرات المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الذي أصبح مركزًا لانطلاق الهجمات العابرة للحدود.

وكان التحالف العربي أعلن أمس السبت تنفيذ 19 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب والجوف خلال 24 ساعة.

وأكد التحالف، في بيان له، مقتل 80 حوثيا وتدمير 11 آلية عسكرية خلال عمليات في مأرب والجوف.

وتابع البيان أنها تستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

والجمعة أعلن التحالف العربي، عن تدمير موقع للحوثيين لإطلاق المسيرات شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف اليمنية.

وأكد التحالف العربي في بيان، أن "الضربات دمرت منصات لإطلاق واتصالات ومخازن للمسيرات تابعة للميليشيات".

فيما أكد مصدر عسكري يمني، أن "ميليشيات الحوثي تتراجع عن مواقع بمنطقة الرملة بمأرب بعد معارك مع الجيش".

وبدأ التحالف العربي عمليات عسكرية نوعية قبل أسابيع استهدفت عناصر ومعدات الحوثيين، خاصة على جبهة مأرب.

وفي وقت سابق أعلنت القوات اليمنية المشتركة، تدمير غرفة عمليات عسكرية متقدمة لمليشيات الحوثي، في الساحل الغربي للبلاد.

وشهدت مديرية مقبنة غربي محافظة تعز، ومديرية الجراحي جنوبي محافظة الحديدة تحركات مكثفة لمليشيات الحوثي قبل أن يتم رصدها والتعامل معها بحزم، بحسب بيان للقوات المشتركة.

وبحسب البيان، فإن ضربات مكثفة لمدفعية القوات المشتركة نجحت في تدمير "مركز عمليات متقدم لمليشيات الحوثي وتكبيدها خسائر بشرية ومادية فادحة في المحافظتين الساحليتين".