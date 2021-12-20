اختتام فعاليات ملتقى الأقصرالرابع عشر للتصوير وسط جو احتفالى (صور)

اختتمت مساء الأحد (19 ديسمبر) فعاليات الدورة الرابعة عشر من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة أ . د فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق، بالتعاون مع محافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية دكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

حضر الفعاليات كل من ا.د محمد عبد القادر خيري نائبا عن محافظ الأقصر، أ . د محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، أ. د عبد السلام عيد استاذ التصوير الجداري بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية والذي يكرمه الملتقى هذا العام، وأعضاء اللجنة العليا للملتقى ومنهم أ. د خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أ.د أمل نصر الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، أ .د جيهان فايز الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، أ. د صالح محمد عبد المعطي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

أختتام فعاليات ملتقى الاقصر للتصوير في دورته الـ14

بدأ حفل الختام باستعراض نتاج الدورة الرابعة عشر من الملتقى، وأعمال الفنانين المشاركين، أعقبه مراسم حفل الختام، بدأت بعرض الفنان الكولومبي "ميجل بومر" فيلما توثيقيا عن الملتقى، كما ألقت الفنانة "ريهام قاسم" كلمة شباب الفنانين المشاركين عبرت فيها عن امتنانها للملتقى، مؤكدة أنه فعالية فنية مهمة استطاعت من خلالها الاحتكاك بفنون وثقافات مختلفة.

أختتام فعاليات ملتقى الاقصر للتصوير في دورته الـ14

وفي كلمة محافظ الأقصر والتي ألقاها نيابة عنه نائبه أكد فيها أن الملتقى من أهم الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظم على أرض المحافظة، مضيفا أن يوم ختام الملتقى يتزامن مع ختام فصل الشتاء وبدء فصل الخريف في التقويم الفرعوني، ووجه نائب محافظ الأقصر الشكر لكافة الفنانين المشاركين ، ووزارة الثقافة، ولقطاع الصندوق.

أختتام فعاليات ملتقى الاقصر للتصوير في دورته الـ14

ومن جانبه وجه أ. د فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق الشكر لوزيرة الثقافة أ . د ايناس عبد الدايم على رعايتها الدائمة لكافة أنشطة قطاع الصندوق، كما وجه الشكر لمحافظ الأقصر ونائبه، على الدعم المثمر والكبير بين المحافظة ووزارة الثقافة، واستطرد "عبد الوهاب" أن ملتقى الأقصر استطاع أن يثبت أقدامه بين ملتقيات التصوير الدولية، موجها الشكر لجميع العاملين على إنجاح هذه الفعالية الثقافية الفنية المهمة.

أختتام فعاليات ملتقى الاقصر للتصوير في دورته الـ14

وقال أ. د عماد أبو زيد قوميسير عام الملتقى، في كلمته، إن ملتقى الأقصر الدولي للتصوير أصبح فعالية فنية مهمة، مشيرا إلى أن جميع الفنانين في هذه الدورة قد قدموا الكثير من فنهم، وأن ما زال في جعبتهم الكثير، وأكد أن شباب الورشة استطاعو أن يدعوا أعمالا عظيمة، وفي ختام كلمته وجه أبو زيد الشكر لجميع القائمين على الملتقى، ووزارة الثقافة، وقطاع الصندوق.

أختتام فعاليات ملتقى الاقصر للتصوير في دورته الـ14

أعقب الكلمات تكريم أ . د عبد السلام عيد استاذ التصوير الجداري بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، توزيع شهادات المشاركة على الفنانين وهم: ميلكــا فويوفيتش "صربيا"، فاسيليـس جالانيــس اليونان، ميجل بومر كلومبيا، د. صبيح كلش "العراق "، عوض أبو صلاح "السودان "، كمال أبو حلاوة "الأردن".

أختتام فعاليات ملتقى الاقصر للتصوير في دورته الـ14

الفنانون المصريون : احمد سنبل ، حسام صقر ، دعاء حاتم ، رانيا فؤاد، فارس احمد، كريم حلمي، ماهر جرجس ، محمد بنوي، محمد عرابي.

أختتام فعاليات ملتقى الاقصر للتصوير في دورته الـ14

ومن شباب الورشة: احمد يحي البدوي ، اية عبد المنعم ، بلال قاسم ، خالد العجيزي، ريهام قاسم ، سلمي العشري ، محمود عاشور ، هدير زردق .

كما تم تكريم محافظة الأقصر وتسلم شهادة التكريم نائب المحافظ، واعقب مراسم التكريم فقرة فنية لفرقة لأقصر للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة .