أفضل العلاجات المنزلية لمرض الكساح عند الأطفال

يُعد الكساح مرض يسببه نقص فيتامين د عند الأطفال، حيث يؤدي نقص فيتامين د إلى استحالة امتصاص جسم الطفل للكالسيوم والفوسفور مما يؤدي إلى ضعف العظام في البالغين، و يسمى هذا المرض لين العظام.

يظهر مرض الكساح عند الأطفال منذ الصغر، حيث يصبح الطفل مضطربًا وشاحبًا وتبدو عضلاته مترهلة وخالية من اللحن، حيث تتخذ أطراف الطفل مواقف غير طبيعية، وقد يعاني الطفل في كثير من الأحيان من الإسهال، وفقًا لما ذكره موقع "rapidhomeremedies" الخاص بالتغذية العلاجية، فمن الممكن علاج الكساح، عن طريق عدد من العلاجات المنزلية.

احصل على ما يكفي من أشعة الشمس لفيتامين:

يحتوي جلد الإنسان على "البروفيتامين" الذي يتم تنشيطه في ضوء الشمس، وهكذا يتم تصنيع فيتامين د في الجلد عن طريق الشمس، فإذا تعرض الطفل لأشعة الشمس يمكن مواجهة النقص، فإن هذا الفيتامين لا يعالج الكساح من تلقاء نفسه، بل يعزز امتصاص الجسم للكالسيوم والفوسفور حتى تصبح العظام أقوى.

زيت كبد الحوت:

كان اكتشاف فيتامين د والخصائص المضادة للكساح لزيت كبد الحوت بحلول الثلاثينيات من القرن الماضي هي المعايير الرئيسية التي جعلت الولايات المتحدة تتخلص من الكساح.

وقد استخدم الأوروبيون الشماليون زيت كبد الحوت للتخلص من الروماتيزم وآلام المفاصل والعضلات المتيبسة منذ القرن السابع عشر، حيث يحتوي زيت كبد الحوت على كميات كبيرة من فيتامينات أ ، د وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

الأسماك الزيتية كعلاج للكساح:

هناك عدد قليل جدًا من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د طبيعي فيها، فالأسماك الزيتية واحدة منها، فمن المهم تناول الأسماك خلال أشهر الشتاء عندما ينخفض ​​ضوء النهار.

النظام الغذائي الغني بالكالسيوم:

في حين أن نقص فيتامين د يؤدي إلى عدم امتصاص الجسم للكالسيوم، إلا أن هناك نتيجة أخرى لعدم وجود الكالسيوم الغذائي، فعندما تنخفض المعادن والكالسيوم والفوسفات في الدم، يبدأ الجسم في إنتاج الهرمونات التي تؤدي إلى إطلاق الكالسيوم والفوسفات من العظام.

عشبة الهندباء:

عشبة الهندباء غنية جدًا بالعناصر الغذائية، حيث يعتبر جذر الهندباء وأوراقها مصدرًا جيدًا للفيتامينات A و C و D و B المركب.

كما أنها غنية بمعادن الحديد والمغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم والمنجنيز والنحاس، فهي إحدى الأعشاب التي يوصي بها خبراء التغذية للكساح أيضًا.