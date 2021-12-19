فرنسا: لا نعتزم تمديد عطلة عيد الميلاد للمدارس بسبب «أوميكرون»

أكد وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير، أن الحكومة لا تعتزم تمديد عطلة عيد الميلاد للمدارس بسبب انتشار متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" في البلاد.

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه مرشحة الرئاسة الفرنسية فاليري بيكريس، الحكومة إلى تمديد العطلة حتى يمكن رصد الإصابات التي ستحدث في نهاية العام قبل عودة التلاميذ للمدارس، حسبما أفادت قناة "فرانس 24".

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي في وقت سابق أن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" ينتشر بسرعة في فرنسا وسيصبح هو الأكثر انتشارا مع بداية العام المقبل.

وفي سياق متصل، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إن ما بين سبعة وعشرة بالمئة من إصابات فيروس كورونا الجديدة في فرنسا قد تكون بالمتحور أوميكرون.

وأضاف أن الانتشار السريع للمتحور الجديد كان السبب الرئيسي للتطبيق المزمع لجواز المرور الصحي الجديد في مطلع العام المقبل، الذي يلزم السكان بتقديم ما يثبت تلقيهم اللقاح لدخول المطاعم أو ركوب وسائل النقل العام لمسافات طويلة.

وبموجب قواعد المرور الصحي الراهنة يكفي تقديم نتيجة اختبار سلبية لمرض كوفيد-19 لدخول الأماكن العامة.

ويذكر أن أعلنت السلطات الفرنسية عزمها تقليل المدة الزمنية بين الجرعة الثانية والثالثة من لقاحات كورونا من 5 أشهر إلى 4 فقط.

وأوضحت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن هذا التطور جاء في وسط مخاوف من انتشار متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في فرنسا.

ونقلت القناة عن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، قوله اليوم إنه سيُطلب من الناس أيضاً إظهار دليل على التطعيم لدخول بعض الأماكن.

وأضاف كاستكس أنه سيجري حظر الحفلات العامة الكبيرة و الألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة 2022.