الأحد 19 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أفضل 7 هدايا تقدمها لمحبي اللياقة البدنية في الكريسماس

هدايا الكريسماس
هدايا الكريسماس

أيام قليلة تفصلنا عن احتفالات الكريسماس، ومع تنوع الرغبات والاحتياجات.. يفضل الكثيرون اختيار الهدايا المناسبة لمحبي اللياقة البدنية والرياضة، ليتركوا ذكرى جميلة عند محبيهم في كل مرة يستخدمونها لممارسة الرياضة.

«الدستور» ترصد فى السطور التالية أبرز ترشيحات هدايا الكريسماس الرياضية لمحبي اللياقة البدنية..

سجادة اليوجا

ليست مخصصة لمحبي اليوجا فقط، بل إنه أمر لا غنى عنه لدى جميع لاعبي الأسطوانات لتمارين الإطالة وحتى تمارين الضغط، يحتاج الجميع إلى ثبات سجادة اليوجا

حبل النط

ليست فقط للعب مع الأطفال في ساحات المنازل الخلفية، فالقفز فوق الحبل يعمل على تمرين كل عضلات الجسم، لذلك سيشعر صديقك بالتأكيد بالدعم.

عصابات المقاومة

تعتبر أحزمة المقاومة هدية رائعة بميزانية منخفضة، ومع ذلك فإن قيمتها أكبر بكثير، فإذا كانوا لا يستخدمون هذا في المنزل، فيمكنهم حتى حزمه واصطحابه في أي مكان. 

كرة البطولات الأربع

في حين أن معظم الرياضيين لديهم عضوية في صالة الألعاب الرياضية، إلا أنهم لا يزالون بحاجة إلى معدات متوفرة في منازلهم، يمكن أن تكون كرة البطولات الأربع قطعة من المعدات التي تجعلهم يتحركون في غرفة نومهم.

قفازات الصالة الرياضية

عمليات رفع الأثقال والسحب ترهق اليدين لذلك ستقدم لهم معروفًا إذا قدمت لهم القفازات.

شورت ركوب الدراجات

شورت ركوب الدراجات، سيساهم بشكل كبير فى راحة ممارسي رياضات اللياقة البدنية، لذلك ستكون هدية جيدة.

سماعات لاسلكية 

هدية رائعة حيث يمكن استخدامها أثناء التمرين أو حتى أثناء الركض، ومن المؤكد أن يكون في متناول اليد مع عدم وجود أسلاك تقيد الحركة.

الكريسماس احتفالات اللياقة البدنية هدايا الحبل

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وائل لطفي

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