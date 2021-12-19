الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إيمان مصطفى: قطاع التشييد والبناء حقق أعلى معدل نمو بـ 10.5%

ايمان مصطفي مسئول
ايمان مصطفي مسئول العلاقات الخارجية بالاتحاد الافريقي

قالت إيمان مصطفى مسئول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، إن الاتحاديمنح شركات المقاولات المصرية والمكاتب الاستشارية العضوية المنتسبة، لمساندة الشركات العاملة بقطاع التشييد والبناء للحصول على مناقصات خارجية ما تؤدي إلى زيادة حجم الصادرات. 

وأوضحت مصطفي  فى تصريح لـ«الدستور» أنه يحق لشركات المقاولات المصرية في حال الحصور على العضوية المنتسبة حضور الجمعية العمومية بالمقر الرئيسي بالقاهرة كما يجوز لها الحضور بالمكاتب التنفيذية للاتحاد الذي يعقد كل عام بمقر إحدى الدول الأعضاء.

وأشارت إلى أن الاتحاد يساعد الشركات بقدر الإمكان في حال رغبتها للقيام بمشروعات أو المشاركة بأي أعمال خاصة بقطاع التشييد في إحدى الدول الأفريقية. 

كما أكدت مصطفى أهمية مشاركة شركات التشييد والبناء بمشروعات إعادة تنمية الدول العريبة والأفريقية، فضلا عن إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدور قطاع التشييد من تنفيذ المشروعات القومية على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا والتى ألقت بظلالها على مختلف اقتصاديات العالم. 

وأضافت أن قطاع التشييد والبناء حقق أعلى معدل نمو بلغ 10.5% مقارنة بـ 2.6% في الربع المناظر من العام المالي 2020/2021؛ نظرا لزيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي أدت إلى زيادة الإنتاج في قطاع التشييد وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأكدت مسئول العلاقات الخارجية بالاتحاد الافريقي لمنظمات التشييد والبناء أن الدولة قامت على عدة محاور داعمة للإصلاحات الهيكلية الجذرية منها تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتنمية رأس المال البشري المتمثل في (التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية)، ورفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، فضلاً عن رفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمي والحوكمة، وتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل.

إيمان مصطفى قطاع التشييد والبناء بحقق قانون بقطاع التشييد خلال 2020 - 2021 علا العلاف مسئول العلاقات الخارجية بالافريقي للتشييد

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