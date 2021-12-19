«لغة الموسيقى وتأثيرها على المجتمع» ندوة بآداب المنصورة

نظمت كلية الآداب بالتعاون مع جمعية تراث مصر اليوم، ندوة «لغة الموسيقى وتأثيرها على المجتمع» تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب.

قدمت الندوة الدكتورة هبة ماهر مدرس الآثار المصرية بكلية الآداب جامعة المنصورة، وحاضر فيها كل من الموسيقار هاني شنودة والدكتور محمد عارف الأستاذ بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان بإدارة من الدكتور عمرو المرسى مدرس الأداء الأوركسترالي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، بحضور الدكتور محمود الجعيدي عميد كلية الآداب جامعة المنصورة، والدكتور وائل البرعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهير وحيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مسعد سلامة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نهاد كمال الدين رئيس قسم الأثار المصرية بالكلية ورئيس جمعية تراث مصر، والدكتورة أمينة شلبي مقرر عام المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، الدكتور محمد صبري سرايا منسق عام الأنشطة الطلابية جامعة المنصورة، الدكتورة سماح السعيد مدير وحدة مناهضة العنف بالجامعة، عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بكلية الآداب، عدد من أساتذة التربية الموسيقية بجامعة المنصورة.

جانب من الندوه

وأعرب الدكتور محمود الجعيدي عن سعادته بتشريف كل من الموسيقار هاني شنودة والدكتور محمد عارف لجامعة المنصورة وتحملهم لعناء السفر من أجل نقل ثقافتهم وخبرتهم لكافة المنتسبين لجامعة المنصورة.

ونوه بحرص كلية الآداب على الارتقاء بثقافة الطلاب عن طريق تنظيم كافة الفعاليات التي ترتقي بالوجدان ومنها هذه الندوة.

وأشارت الدكتورة نهاد كمال الدين إلى أن التراث هو كل ما خلفه الأجداد للأجيال الحالية من موسيقى وثقافة وعادات وتقاليد وآثار.

وأضافت أن الموسيقار هاني شنودة والدكتور محمد عارف خير من يعبر عن الموسيقى الراقية التي شكلت وجدان أجيال من المصريين.

أعرب الموسيقار هاني شنودة عن سعادته بالتواجد في رحاب جامعة المنصورة ذات المكانة المرموقة والالتقاء بطلابها وأساتذتها.

ويرى أن الموسيقى لغة تخاطب الوجدان يدركها الدارس الجيد للغات المنطوقة وتؤثر على المناخ الثقافي ورقى المجتمع.

جانب من الندوه

وعزف على البيانو الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام منها المشبوه وشمس الزناتي وعدد من الأغاني منها أنا بعشق البحر لنجاة الصغيرة ويا أنا يا انا لفيروز وزحمة يا دنيا زحمة لأحمد عدوية شارحا كيفية ترجمة موسيقى الأفلام والأغاني إلى لغة مفهومة.

وأثنى الدكتور محمد عارف على جهد القائمين على تنظيم الندوة معربا عن سعادته بزيارة جامعة المنصورة والالتقاء بكوكبة مميزة على رأسهم الموسيقار هاني شنودة.

جانب من الندوه

وأكد أن الموسيقى مرآة للمجتمع وتعكس مدى رقيه أو انحداره الفكري، فالمجتمعات المتحضرة تعلى قيمة الموسيقى التي تغرس المعاني الجميلة في نفس من يدرك قيمتها.

وطالب بدعم كل من يقدم فنا راقيا ولو بشكل معنويا لتشجيعه على الاستمرار في تقديم مضمون هادف يرتقي بالذوق العام لأفراد المجتمع، فدعم الفن الراقي أهم سبل مقاومة الدخلاء على الفن.