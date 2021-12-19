الأحد 19 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

التنسيقية تهنئ «بشرى» و«المقدم» على عضوية لجنة الدراما بالأعلى للإعلام

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التهنئة للزميلين أمير بشرى ودينا المقدم أعضاء التنسيقية، على عضوية لجنة الدراما في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متمنية لهما دوام التوفيق والسداد خلال المرحلة المقبلة.

 

 

التنسيقية تختتم جلسات الحوار المجتمعي لقانون العمل في اليوم الثالث على التوالي بلقاء وزير القوى العاملة

كانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقدت الأسبوع الماضي، جلسة حوارية ثرية مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، حول قانون العمل، إذ استمرت فعالياتها لمدة ثلاثة أيام بمقر التنسيقية.

وأدار الجلسة النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والذي بدأ بمنح الكلمة لوزير القوى العاملة الذي شرح فلسفة القانون قائلا: إن جلسات وضع هذا القانون تمت بحضور طرفي القانون المعنيين ممثلي العمال وممثلي أصحاب الأعمال ومع محاولة كل طرف تغليب مصلحته وقفت الوزارة على الحياد تستهدف تحقيق العدل بحصول كل طرف على حقوقه دون الجور على حقوق الطرف الآخر.

وأضاف: «هدف الحكومة من القانون هو تحقيق بيئة عمل آمنة، لأن عدم حدوث ذلك سينعكس سلبيا على العمال وأصحاب العمل والعملية الإنتاجية ثم الاقتصاد الوطني والدولة».

بينما سلّط إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة الضوء على ما ورد بالقانون قائلا: كل مادة في هذا القانون لها نبض وصدى بالشارع فالقانون مكون من 6 أبواب كل باب بمثابة كتاب كامل الباب الأول خاص بالتعريفات تم فيه تعريف كل ما يخص العمل من مفهوم العامل والأجر وغيرها، ثم باب التدريب والتشغيل وباب العلاقات بالعمل، وباب المفاوضات الجماعية وباب التفتيش والضبطية ثم الباب السادس والخاص بالسلامة والصحة المهنية.

وتلقى الوزير أسئلة نواب وأعضاء التنسيقية وكان في مقدمتها سؤال النائب عمرو درويش والخاص بمدى تعارض القانون الحالي مع القانون 148 الخاص بتصفية الشركات، وجاء رد الوزير أن لا يوجد تعارض وأن القانون الحالي عالج بعض النقاط بالقانون 148.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أمير بشرى دينا المقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لجنة الدراما

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

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