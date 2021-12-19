الأحد 19 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

على طريقة محمد صلاح.. كيف تساعدك اليوجا في تخفيف القلق والتوتر؟

اليوجا
اليوجا

تزداد شعبية اليوجا، لما لها من العديد من الفوائد الكبيرة التي تنتج عن القيام بها، سواء فوائد جسدية أو نفسيه، ويمكن أن يساعد تطوير ممارسة اليوجا الشخصية في منع وتقليل التوتر، وهو هدف مشترك بين الأشخاص الذين يرغبون في تحقيق نمو إيجابي والتركيز على تحسين الذات.

وفي آخر لقاءات النجم العالمي محمد صلاح، تحدث عن التزامه بتمارين اليوجا، تحديدًا في اللحظات التي تسبق المباريات وأنه في كل مره يقدم أداء جيد، بعد قيامه بها.

في السطور التالية نقدم عدد من الفوائد التي تنتج عن تمارين اليوجا، وذلك بحسب ماورد في موقع "health line".

كيف يمكن إجراء تمارين اليوجا؟

يمكن أن يشمل روتين اليوجا الخاص بك التنفس والتأمل وتقنيات الاسترخاء، وأن تقوم في ذلك بتخصيص وقتًا ومكان ثابتين من أجل تعزيز الفكرة أكثر في عقلك.

كيف تساعد اليوجا في تخفيف التوتر والقلق؟

تشجع اليوجا على الاسترخاء العقلي والجسدي، مما يساعد على تقليل التوتر والقلق، كما تمنح الأعضاء الجسدية مزيد من المرونة وتخفف التوتر وتخفف الألم.

قد تساعدك وضعيات اليوجا على التخلص من العوائق الجسدية مثل عقد العضلات، مما يساعد على تحرير المشاعر والتوتر، كما أنها تعزز إفراز الإندورفين المعزز للمزاج، وهي هرمونات تساعد على الشعور بالسعادة ويمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على كيفية تعاملك مع التوتر.

التركيز على اللحظة الحالية أثناء ممارسة اليوجا يعزز وعيك ويزيد من تركيزك ويجعل عقلك مركزًا، فعندما تصبح على دراية بالطبيعة المؤقتة لأحاسيسك الجسدية وأفكارك ومشاعرك، قد تجد أنه من الأسهل التخلي عن المرفقات بالتجارب الإيجابية والسلبية والحيادية.

وقد تتعلم أيضًا تنمية مشاعر مثل الحب والفرح والصفاء، وهذه المعلومات يعززها الكثير من الأدلة العلمية حول فوائد اليوجا في تخفيف التوتر.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 ، كان لليوجا نتيجة إيجابية على النساء اللائي مارسن هاثا يوجا 3 مرات في الأسبوع لمدة 4 أسابيع، بعد 12 جلسة، شهدوا انخفاضًا كبيرًا في التوتر والاكتئاب والقلق.                                                         

-‏‏ النفسية محمدصلاح اليوجا التماري

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

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