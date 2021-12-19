وزير الصحة الأسترالى يستبعد السير على خطى هولندا فى فرض الإغلاق

استبعد وزير الصحة الأسترالي جريج هنت، اليوم الأحد، أن تحذو بلاده حذو نذرلاند "هولندا" وتفرض عمليات إغلاق كبيرة للحد من تصاعد عدوى السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون".

وقال هنت، في تصريحات له أوردتها صحيفة "ذا ويست أستراليان"، عبر موقعها الإلكتروني، إن الظروف في أوروبا مختلفة تمامًا عن أستراليا، وذلك عند سؤاله عن احتمال فرض عمليات إغلاق جديدة على مستوى الولاية على خلفية القيود الجديدة التي فرضتها السلطات في هولندا. كما أشار إلى أن هذا الأمر "غير محتمل" في أستراليا.

وأوضح : "أنهم (في هولندا) يدخلون في فصل الشتاء بمعدل إصابة أعلى بشكل كبير، وللأسف، فقد تعرضوا لخسائر كبيرة في الأرواح"، مُضيفًا: "لكننا ندخل في فصل الصيف، كما نشهد واحد من أعلى معدلات التطعيم في العالم، ومجموعة مختلفة جدًا من الظروف".

وتعد أستراليا واحدة من أكثر دول العالم تطعيما مع تطعيم ما يقرب من 90 بالمئة من الأشخاص فوق سن 16 عاما.

وأعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، أمس السبت، فرض إغلاق شامل على مستوى البلاد بدءا من اليوم الأحد، وذلك على خلفية تفشي متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس "كورونا"، والذي يُعتقد كونه أكثر قدرة على الانتشار من المتحورات السابقة.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب أفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، و فضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا و ألمانيا و إيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.