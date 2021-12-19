واشنطن: التعاون الأمنى مع قطر سيستمر

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، عن اطمئنانه لاستمرار العلاقات الاقتصادية والتعاون الأمني مع قطر.



وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية نقلا عن بلينكن قوله "إن الرابطة بين الولايات المتحدة وقطر تعتبر أقوى حاليا من أي وقت مضى، وذلك بفضل شراكتنا غير العادية هذا العام لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية".



وتابع في كلمته التي جاءت لتهنئة قطر بعيدها الوطني الخمسين: "لا يساورني شك في أن صداقتنا وعلاقاتنا الاقتصادية والتبادلات الثقافية والتعاون الأمني ستستمر في التعمق في العام المقبل".