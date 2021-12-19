الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا توصى مواطنيها بضرورة الالتزام بإجراءات كورونا

أستراليا
أستراليا

 أوصت السلطات الإسترالية، اليوم الأحد، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المضادة لفيروس "كورونا" والحرص على ارتداء كمامات الوجه، وذلك في ظل ظهور السلالة الجديدة من الفيروس "أوميكرون".

وذكرت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز، في بيان لها أوردته صحيفة "ذا ويست أستراليان" عبر موقعها الألكتروني، أن متحور "أوميكرون" من المحتمل أن يكون مسؤلًا عن غالبية الحالات الجديدة.

كما شددت على ضرورة تجنب الأماكن المزدحمة أو المغلقة، وتوفير "التهوية الطبيعية" عند التواجد في الأماكن المغلقة وارتداء الكمامات إلى جانب الابتعاد مسافة متر واحد على الأقل عن الآخرين للحد من مخاطر الإصابة بالعدوى.

وسبق أن أعلنت أستراليا إنها ستعطي جرعة معززة من اللقاح لكل من تجاوز عمره 18 عاما ومرت 6 أشهر على حصوله على الجرعة الثانية من التطعيم.

وتعد أستراليا واحدة من أكثر دول العالم تطعيما مع تطعيم ما يقرب من 90 بالمئة من الأشخاص فوق سن 16 عاما.

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