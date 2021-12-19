الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هيئة الدواء: دورة تدريبية خاصة بيقظة المستلزمات الطبية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية خاصة بيقظة المستلزمات الطبية، والذي يهدف إلى توعية مسئولي اليقظة بشركات المستلزمات الطبية بمبادئ اليقظة الدوائية وأهدافها الرقابية والمجتمعية، مع تسليط الضوء على التعريفات الأساسية الخاصة بيقظة المستلزمات، وكيفية إعداد وتقديم ملفات المأمونية.


وأوضحت أنه من المقرر انعقاد البرنامج التدريبي في الفترة من ٢٠ حتى ٢٢ ديسمبر٢٠٢١ لمدة ثلاثة أيام تدريبية متتالية بمقر الهيئة بالمعادي، ومتاح حضورها عبر أحد المنصات الإلكترونية.
 

وأشارت إلى أن البرنامج مقدم إلى ممثلي شركات المستلزمات الطبية، ويبدأ البرنامج من التاسعة والنصف صباحاً، وحتى الثالثة مساءً. 
 

وقالت إن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢١، لافتة إلى أنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.


وفى ذات السياق أعلنت هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل في دورة تدريبية الخاصة بالتعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية.
 

وقالت إن الدورة تهدف إلى تعريف ممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية بالقواعد التنظيمية لتقديم الملفات الخاصة بالمواد الدعائية والتعليمية والتوعوية؛ بهدف الحصول على موافقات النشر، والتداول من خلال المنصات والمواقع الإلكترونية.
 

وقالت إنه من المقرر انعقاد البرنامج يومي الأحد والاثنين الموافقين ٢٦ و٢٧ ديسمبر٢٠٢١ بإحدى فنادق القاهرة، ومتاح حضورها من خلال إحدى المنصات الإلكترونية.
 

وأشارت إلى أن الدورة التدريبية مقدمة إلى ممثلي شركات الأدوية المحلية ومتعددة الجنسيات والمكاتب العلمية ووكالات الإعلان، يبدأ البرنامج من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثانية مساءً.

 

وقالت إن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

الدواء دورة تدريبية المستلزمات الطبية يقظة اليقظة الدوائية تسليط الضوء التعريفات الأساسية ملفات المأمونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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