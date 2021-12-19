التموين: فاتورة الدعم تكلف الموازنة العامة للدولة 87 مليار جنيه

أكد المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ورئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي فاتورة الدعم في الموازنه العامة لدعم الخبز والسلع التموينيه بلغ نحو 87 مليار جنيه سنويًا.

وأضاف "خليل"، في تصريح لـ"الدستور" أن إجمالي إنتاج المخابز من الخبز البلدي ما بين 250 مليون رغيف إلى 270 مليون رغيف، لافتاً إلى أن هناك أرصدة احتياطية من الأقماح المحلية تكفي 5 أشهر على الأقل.

و أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ورئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم توفير أرصدة احتياطية للدقيق في كل مخبز تصل إلى مدة ثلاثة أيام وأن كل حصص الدقيق مربوطة على المطحن والمطحن مربوط على الصومعة بطرق مميكنة.

وأشار إلى أن متوسط نصيب الفرد من استهلاك الخبز 5 أرغفة يوميًا، لافتًا إلى أن كافة السلع متوفرة وهناك أرصدة احتياطية تكفي لمدة عدة شهور، خاصة في سلع السكر والأرز والزيت، واصفاً أن الأرصدة آمنة ومستقرة.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية للتأكد من إنتاج المخابز والمواصفات القياسيه وذات جودة عالية والمرور على المحال التجارية للتأكد من الأسعار على السلع وعدم طرح سلع مجهولة المصدر أو مغشوشة أو مقلدة؛ حفاظًاً على صحة المواطنين من تعرضهم للخطر وضبط المخالفات وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.