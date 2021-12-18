صندوق علاج الإدمان يوضح النتائج المترتبة على التعافي الكامل

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن إتاحة خدمات المشورة والعلاج وإعادة التأهيل بشكل مجاني وفي سرية تامة وبشكل خاص لكل الفئات دون تمييز عبر الخط الساخن لعلاج الإدمان التابع للصندوق (16023)، وتتوافر الخدمة بجودة علاجية مرتفعة ومن خلال حزمة من المراكز العلاجية المنتشرة على نطاق واسع في أنحاء الجمهورية.

وأوضح الصندوق عبر موقعه الإلكتروني، أنه يسعى إلى تعزيز دور وزارة الصحة كشريك أساسى فى مواجهة الإدمان استنادا إلى أن الإدمان مرض يؤثر بالدرجة الأولى على الصحة العامة، بناء على المفهوم المتبنى من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أنه يعمل على تعزيز التعافى الكامل، حيث يتطلب التعافي مجموعة متنوعة من خيارات العلاج، مصممة خصيصا للظروف الفردية، مع خدمات دعم أوسع مثل التمكين الاقتصادي والتوظيف لإعادة إدماج المتعافى من المخدرات فى المجتمع، ويقلل من الجريمة المرتبطة بتعاطي المخدرات، وإتاحة وصول الجميع إلى التدخلات الصحية والعلاجية التي تقلل من مخاطر استخدام المخدرات وبما يحمي المتعاطين والمدمنين من مزيد من الأخطار المترتبة على وقوعهم فى شرك المخدرات.

أما عن جهود دعم منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال مواجهة مشكلة المخدرات:

وأشار الصندوق إلى أنه يدعم المشاركة الفعالة والنشطة لمنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المجتمع العلمي، في صياغة وتنفيذ ورصد وتقييم برامج المواجهة لمشكلة المخدرات من خلال توفير التمويل المناسب لهذه المنظمات على أساس إتاحة فرصة منصفة وعادلة لجميع المنظمات العاملة في هذا المجال، كذلك تقديم من الدعم الفنى والمعلوماتى والمادى لكل جهود مكافحة مشكلة المخدرات على تنوعها.

جهود بناء قدرات الكوادر العاملة فى مجال مكافحة وعلاج الإدمان:

وأكد أن ذلك يتم سواء من بين العاملين بالصندوق أو فى الجهات الشريكة التابعة لوزارة الصحة والسكان أو الوزارات الشريكة الأخرى، ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بهذا الشأن.