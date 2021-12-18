السبت 18 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المشدد 4 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات بالدقهلية

محكمه
محكمه

قضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن 4 أعوام لعاطل مقيم في قرية أبو خالد التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، بعد إدانته بالاتجار فى البانجو وحيازة بندقية خرطوش وذخيرة خرطوش وتمكن القوات من ضبطه قبل قيامه بترويج 40 لفافة من المخدر على عملائه مستخدمًا (موتوسيكل).

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح إبراهيم الحنطور، وعضوية المستشار حسام محمود حشيش والمستشار أنس أسامة العبد، وأمانة سر مسعد كمال الدين طة وعصام محمد الدسوقي.  

كان المستشار علاء السعدني، المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "أحمد.ع.م"، ٣٤ عامًا، عاطل مقيم بقرية أبو خالد  إلى محكمة جنايات المنصورة لأنه فى 20 سبتمبر 2021 بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية، أحرز "نبات البانجو المخدر" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاح نارى غير مششخن عبارة عن بندقية خرطوش.

كما أحرز ذخيرة 3 طلقات خرطوش مما تستعمل على السلاح النارى  المضبوط .وكان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة ميت غمر بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث ميت غمر بقيام  المتحري عنه وله كارت معلومات وانه قد ذاع صيته فى الأونة الأخيرة، وبإجراء التحريات تأكد بمزاولة المتهم نشاطه الإجرامي المتمثل في ترويج المواد المخدرة على عملائه من تجار الجملة والقطاعي والمتعاطين مستخدما دراجة نارية موتوسيكل متخذًا من القرية والقرى المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.جري استصدار إذن النيابة العامة وتشكلت حملة بقيادة النقيب محمد عيسى معاون مباحث مركز ميت غمر وضبط المتهم  وبحوزته 40 لفافة بلاستيكية شفاف اللون بها مخدر البانجو و وبحيازته سلاح نارى بدون ترخيص للدفاع عن نفسه وعن تجارته الغير مشروعة والتصدي للقوات حال ضبطه ودراجة نارية يستخدمها للتنقل وبيع المواد المخدرة.

محكمة جنايات السجن ميت غمر الدقهلية

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وائل لطفي

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