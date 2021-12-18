غدا.. تعطيل الدراسة في مدارس مطروح لسوء الأحوال الجوية

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، تعطيل الدراسة «طلاب ومعلمين» غدًا بجميع مدارس المحافظة، نظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكانت قد شهدت مدينة مرسي مطروح، صباح أمس الجمعة، سقوط أمطار متوسطة، أغرقت الشوارع والميادين، وأعاقت حركة السير، حيث رصدت «الدستور» حالة الطقس السيء، إذ أعلنت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي تداعيات، بالإضافة إلي عمل غرفه العمليات المنعقدة على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات المواطنين.



يذكر أن شهدت مدينة مرسي مطروح، الاثنين الماضي، سقوط أمطار متوسطة أغرقت الشوراع والميادين الرئيسية، وعلى الفور رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة نوه تساقط الأمطار، حيث بدأ تمركز معدات وسيارات الشركة وفرق الأزمات والطوارئ بوسط المدينة.