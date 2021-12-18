الضوابط المنظمة لصرف حافز تطوير التعليم للصفوف من الأول إلى الرابع الابتدائي
حددت وزارة التربية والتعليم الضوابط المنظمة لصرف حافز تطوير التعليم للصفوف من الأول إلى الرابع الابتدائي ورياض الأطفال والموجهين المستحقين.
وأكدت في خطاب رسمي أنه يتم الصرف وفق الضوابط التالية:
_ يكون المعلم أو الموجه على رأس العمل وأن يكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدب للتدريس أو التوجيه
_ يصرف الحافز كاملا بمبلغ 800 جنيهًا بدءًا من العام الدراسي 2021_ 2022 من أول أكتوبر طبقا للضوابط الصادرة في هذا الشأن مع شرط التوقيع 21 يوم شهريا ويصرف الحافز بنسبة الحضور
_ في حال عدم استكمال النصاب المقرر ويتم الصرف بنسبة عدد الحصص
_ يحرم من صرف الحافز من يتجاوز غيابة خمسة أيام
_ عدم تجاوز المعدلات للصفوف الأولى وهي 2 معلم لكل فصل و2 معلمة لقاعة رياض الأطفال
_ يتم تسجيل معلمي كل صف على حده ويتم تسجيل معلمي اللغة الإنجليزية في كشف مستقل
_ في حالة وجود عجز بالمدرسة وتم تكليف الأخصائيين بجدول حصص الصفوف من الأول إلى الرابع ويرفق صورة من تكليف مدير المدرسة له بجانب عمله.