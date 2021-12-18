حددت وزارة التربية والتعليم الضوابط المنظمة لصرف حافز تطوير التعليم للصفوف من الأول إلى الرابع الابتدائي ورياض الأطفال والموجهين المستحقين.

وأكدت في خطاب رسمي أنه يتم الصرف وفق الضوابط التالية:

_ يكون المعلم أو الموجه على رأس العمل وأن يكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدب للتدريس أو التوجيه

_ يصرف الحافز كاملا بمبلغ 800 جنيهًا بدءًا من العام الدراسي 2021_ 2022 من أول أكتوبر طبقا للضوابط الصادرة في هذا الشأن مع شرط التوقيع 21 يوم شهريا ويصرف الحافز بنسبة الحضور

_ في حال عدم استكمال النصاب المقرر ويتم الصرف بنسبة عدد الحصص

_ يحرم من صرف الحافز من يتجاوز غيابة خمسة أيام

_ عدم تجاوز المعدلات للصفوف الأولى وهي 2 معلم لكل فصل و2 معلمة لقاعة رياض الأطفال

_ يتم تسجيل معلمي كل صف على حده ويتم تسجيل معلمي اللغة الإنجليزية في كشف مستقل

_ في حالة وجود عجز بالمدرسة وتم تكليف الأخصائيين بجدول حصص الصفوف من الأول إلى الرابع ويرفق صورة من تكليف مدير المدرسة له بجانب عمله.