لـ20 ديسمبر.. تأجيل محاكمة عاطل بالدقهلية هتك عرض طفلة

قررت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار محمد أبوالفتوح إبراهيم الحنطور، تأجيل محاكمة عاطل بمركز ميت غمر إلى جلسة 20 ديسمبر المقبل للمرافعة، مع استمرار حبس المتهم، لاتهامه بخطف وهتك عرض طفلة لم يتجاوز عمرها 7 سنوات.

ترجع الواقعة إلى يوم 11 مايو الماضي عنما قرر المستشار علاء السعدني المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية إحالة المتهم مصطفى ٠ أ ٠ ع ٠ س 24 سنة عاطل ومقيم بقرية كفر بهيدة مركز ميت غمر بخطف المجنى عليها الطفلة ه ٠ م ٠ ر 7 سنوات، بطريق التحايل، بأن استدرجها الى مسكنه بعيدًا عن أعين الرقباء مستغلا حداثة سنها وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى، وهى أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة المجني عليها بالقوة.

وأكد م ٠ ر٠ أ 34 سنة عامل ومقيم بذات العنوان والد الطفلة المجنى عليها، أن المتهم قام باستدراج نجلته بطريق التحايل إلى مسكنه مستغلا حداثة سنها وتعدى عليها جنسيا.

وأكد تقرير الطبيب الشرعي، أن البصمة الوراثية المستخلصة من الشورت الخاص بالطفلة المجني عليها قد تطابقت مع الحمض النووي المستخلص من دماء المتهم.

وأكدت تحريات الرائد رامى محمد رئيس رئيس مباحث مركز ميت غمر صحة الواقعة وارتكاب المتهم للجريمة، فتم إحالته للمحاكمة الجنائية.