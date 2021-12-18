ضبط 190 منشأة بدون ترخيص و34 ألف دواء فاسد بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن ما شهدته المحافظة خلال 2021 من إنجازات ومشروعات قومية وتنموية فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، فاق بكثير ما كان يتطلب تحقيقه عقودًا كاملة من السنين بسواعد وقوة وإرادة المصريين التى تسعى للبناء والتنمية وتحقيق مستقبل مشرق وواعد لأبنائنا.

قال المحافظ إن الدور الكبير لإدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة بقيادة عمر لبيب والإدارات التابعة بالمراكز والمدن وحملاتها المكثفة لتحقيق الانضباط بجميع المؤسسات والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والإجراءات.

وقامت إدارة الرقابة والمتابعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بعدة حملات خلال 2021 أسفرت عن ضبط مركز توليد تديره أحد الممرضات داخل مسكنها، وضبط محل يدار على هيئة صيدلية وتم تحريز ٢٣٥٠ صنفًا دوائيًا بواقع ١٢٠٠٠٠ قرص أدوية تأمين صحى محظور تداولها، وضبط محل يدار على هيئة صيدلية تديره أحد المعلمات وتم ضبط ٤٠٥ أصناف دوائية و١٥٨ صنفًا محظورًا تداولها، وضبط محل يدار على هيئة صيدلية يديرها شخص غير مؤهل، وتم تحريز ٥٢٠ صنفًا دوائيًا منتهى الصلاحية وأدويّة مهربة وأخرى مؤثرة على الصحة النفسية.

وتم ضبط محل يدار على هيئة صيدلية يديرها شخص حاصل على ليسانس آثار وتم تحريز ٣٤٩٨ صنفًا دوائيًا منتهي الصلاحية ومحظور تداوله ومركز علاج طبيعى بدون ترخيص تديره خريجة تربية رياضية منتحلة صفة طبية و3 عيادات أسنان بدون ترخيص، و٣٤ ألف عبوة دواء منتهي الصلاحية ومجهول المصدر و١٠٨ مراكز طبية بها مخالفات وملاحظات، و١٩٠ منشأة طبية تدار بدون ترخيص، و٧٦ عيادة طبية مخالفة لاشتراطات التشغيل.

كما تم تحرير ٤٦ محضر مزاولة مهنة صيدلى بعدد من الصيدليات، وضبط ١٠ محال تدار على هيئة صيدلية.

تم ضبط ١٠٠٠ صنف بويات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر و١٢٥٠٠ كجم أعلاف مجهولة المصدر و٢٦٨٦٧ صنف مبيدات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتحرير ١٨ محضرًا إدارة منشأة دون ترخيص وضبط ١٥٠٠٠ كمامة غير مطابق للاستخدام داخل أحد المصانع غير المرخصة.

وتمت متابعة ٤٦٠ مدرسة بعدد ١٨ إدارة تعليمية خلال المراحل التعليمية الثلاث؛ للتأكد من استعداد وانتظام سير العملية التعليمية وتطبيق نواحي السلامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية وغلق ٩٨ مركز دروس خصوصية وغلق ١٠ أكاديميات تعليمية غير مرخصة من الوزارات المختصة وتقوم بخداع المواطنين ومنحهم مؤهلات وهمية وتحرير ٨٥٥ محضر جنح شهادات صحية بعدد من المطاعم ومحال تداول الأغذية وضبط ١٢٨ من الأغذية منتهية الصلاحية وتم إعدامها، وسحب عينات ١٦٨ صنفًا غذائيًا للتأكد من سلامته.

وفى قطاع الطب البيطري تم ضبط ١٢٦ صنف دوائى منتهى الصلاحية ومجهول المصدر ببعض العيادات البيطرية، وتم المرور على ١٢٧ محل جزارة وتم ضبط كمية من اللحوم لذبحها خارج المجازر الحكومية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والمرور على ١٨٧ مطعمًا؛ للتأكد من صلاحية اللحوم المتداولة، وضبط ١٤٢٠٠ كجم أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفى تحقيق الانضباط الإداري داخل الوحدات المحلية والخدمية، تبين انصراف ٢٦٧٠ موظفًا من العمل قبل مواعيد الانصراف المقررة قانونًا.