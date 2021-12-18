حبس المتهمين بتصنيع المواد المخدرة داخل مزرعة بالإسماعيلية

قررت جهات التحقيق بالإسماعيلية، اليوم السبت، حبس 5 متهمين على ذمة اتهامهم بتشكيل عصابي لجلب المخدرات، وتصنيعها داخل مزرعة بالإسماعيلية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال المضبوطات "المخدرات- الأسلحة" للمعمل الجنائي لإعداد تقرير مفصل حولها.

وتبين أنه عقب ورود معلومات بقيام تشكيل عصابى مكون من "5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية" تخصصوا فى جلب وإعادة خلط وتدوير وتصنيع المواد المخدرة لمضاعفة كمياتها ، والاتجار به وترويجها على نطاق واسع لعملائهم بكل المحافظات.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى- الأمن العام- الأمن المركزى" بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة أسفرت جهودها عن ضبط "أربعة أشخاص" حال استقلالهم "3 سيارات" بمحيط مزرعة لأحدهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية.

المضبوطات

وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 215 كيلو جراما- كمية من مخدر الآيس وزنت 105 كيلو جرامات- كمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جراما- كمية من مخدر الأفيون وزنت 10 كيلو جرامات- كمية من مخدر البودر وزنت 1 كيلو جرام- 30000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون- كمية من مادة الباراسيتامول وزنت 150 كيلو جراما- كمية من مادة الكافيين وزنت 100 كيلو جرام "محظور تداولهما ويستخدمان فى عمليات التصنيع الدوائى ويتم خلطهما لإعادة تدوير مخدر الهيروين- طبنجة- 30 طلقة نارية- 2 مكبس بمشتملاتهما"- اسطمبات وأكلاشيهات و3 خلاط كهربائى- دراجة نارية بدون لوحات معدنية- مبلغ مالى- 10 هاتف محمول- 3 ميزان ديجيتال"، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة "265,000,000- مائتان وخمسة وستون مليون جنيه تقريباً"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.